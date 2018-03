Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Kitajsko zelje narežemo na širše trakove. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Zelenjavna ponev s panceto

Zelenjavo na koncu začinimo in potresemo s panceto ter sezamom

2. marec 2018 ob 11:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 30 dag kitajskega zelja, 25 dag špinače, 2 pora, 15 dag pancete, 1 strok česna, 3 dl jušne osnove, 1 žlica sezamovih semen, olivno olje, sol, poper.

Rezine pancete narežemo na trakove in jih popražimo v oplasteni ponvi. Shranimo jih na toplo.

Špinačo in kitajsko zelje očistimo ter operemo. Kitajsko zelje narežemo na širše trakove. Por narežemo na kolesca. V ponvi ali voku segrejemo nekaj žlic olja, popražimo nasekljan česen in dodamo zelenjavo. Popražimo, zalijemo z malo jušne osnove in dušimo, da se zelenjava zmehča.

Vmes zalivamo z jušno osnovo in ves čas mešamo. Ko vsa tekočina povre, začinimo in potresemo s panceto ter sezamom.