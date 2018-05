Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Solata je lahek in zdrav obrok. Foto: EPA Dodaj v

Zeljna solata z rdečo papriko

Potrebujemo 1 glavico zelja, 4 rdeče paprike ...

29. maj 2018 ob 10:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 majhna glavica zelja, 4 rdeče paprike, 1 dl solatne majoneze, 5 žlic jogurta, peteršilj, drobnjak, sol, poper, kis ali limonin sok.

Zunanje liste zelja zavržemo. Zeljno glavo razrežemo na četrtine in izrežemo kocen. Zelje tanko narežemo ali naribamo. Paprike operemo, očistimo in narežemo na trakove. Majonezo, jogurt, sol in poper razžvrkljamo in prelijemo solato. Potresemo z nasekljanim peteršiljem in drobnjakom. Po okusu dodamo malo kisa ali limoninega soka.