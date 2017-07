Zelo natančen recept: kakšna mora biti prava slovenska potica?

Sestavine morajo biti zelo strogo odmerjene

11. julij 2017 ob 16:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na kmetijskem ministrstvu so tudi uradno prejeli vlogo za zaščito slovenske potice kot zajamčene tradicionalne posebnosti.

Ta naziv pomeni zaščito recepture, načina proizvodnje ali tradicionalne surovine, ne pomeni pa geografske omejitve proizvodnje takšnega zaščitenega proizvoda.

Vlagatelji so predlagali zaščito slovenske potice s petimi najznačilnejšimi nadevi, in sicer orehove, orehove z rozinami, rozinove, pehtranove in pehtranove s skuto.

Druge potice bodo zgolj potice

Zahtevana je tudi peka v posebnem pekaču, t. i. potičniku. Ta ima ravno dno, je okrogle, rahlo konusne oblike, obodna stena je gladka ali rebrasta. V sredini potičnika je prirezan stožec, ki omogoča temeljno obliko potice, to je v obliki kroga ali kolača s sredinsko luknjo.

Proizvajalci, ki bodo želeli izdelovati potice pod zaščitenim imenom slovenska potica, se bodo morali certificirati pri neodvisnih certifikacijskih organih, drugi proizvajalci pa bodo za svoje proizvode lahko še naprej uporabljali imena, kot so potica, orehova potica, pehtranova potica ipd.

Vloga med drugim vsebuje t. i. specifikacijo, v kateri so opisani postopek proizvodnje, surovine, nadevi itd. Ministrstvo jo je objavilo na svojih spletnih straneh, na morebitne pripombe pa čakajo najpozneje do 10. avgusta.



Zaščiteni že žlikrofi, pogača, gibanica ...

Ministrstvo mora vloge za predhodno nacionalno zaščitene proizvode posredovati še v presojo Evropski komisiji za registracijo na ravni EU-ja. Komisija pregleda posredovano vlogo, če ta ni popolna, državo vlagateljico pozove k dopolnitvi.

Ko je vloga popolna, komisija v uradnem listu EU-ja objavi povzetek vloge za registracijo kmetijskega pridelka ali živila na evropski ravni. Druge države lahko v treh mesecih od objave oddajo utemeljen ugovor na vlogo.

Če komisija ne prejme pripomb na vlogo, v uradnem listu EU-ja objavi registracijo kmetijskega pridelka ali živila, ob morebitnih pripombah na vlogo pa državo vlagateljico in države, ki so ugovarjale, pozove, da dosežejo dogovor. Če ta ni dosežen, o vlogi ponovno odloča komisija.

Pri Evropski komisiji je zaščitenih že 23 slovenskih kmetijskih pridelkov in živil. Od teh so kot zajamčena tradicionalna posebnost zaščiteni idrijski žlikrofi, belokranjska pogača in prekmurska gibanica.

