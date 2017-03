Zemlja po mnenju Shaquilla O'Neala: Ravna

Košarkarji v Ligi NBA in nenavadne teorije

20. marec 2017 ob 11:01

Los Angeles - MMC RTV SLO

Upokojeni NBA-zvezdnik Shaquille O'Neal, ki je v svoji karieri prepotoval velik del sveta, je v svojem najnovejšem podkastu razložil svojo teorijo, da je Zemlja ravna.

"Res je, Zemlja je ravna. Zemlja je ravna," je potrdil besede še enega NBA-zvezdnika Kyrieja Irvinga, ki je podobno tezo podal prejšnji teden v enem izmed intervjujev. "Si lahko mislite, da se res vrtimo okoli sonca? In da se vsi planeti poravnajo in rotirajo ter da so lahko navpično postavljeni v določenem časovnem obdobju," se je spraševal branilec Cleveland Cavaliersov.

O'Neal je branil svojo tezo in s prstom pokazal na šolski sistem, ki napačno uči otroke o zgodovini. "Poslušajte, obstajajo trije načini, kako manipulirajo z vašim umom: kar preberete, kar vidite in kar slišite. V šoli nas najprej naučijo, da je Kolumb odkril Ameriko. Ampak on je ni odkril," je nadaljeval nekdanji NBA-zvezdnik. "Vozim se od obale do obale in to s*** mi deluje ravno," je sklenil O'Neal.

Oblika planeta je tako v zadnjih tednih postala priljubljena tema med NBA-košarkarji. Po Kyrieju sta se oglasila tudi košarkarja Denver Nuggetsov Wilson Chandler in Golden State Warriorsov Draymond Green, ki sta potrdila Irvingovo teorijo. Ob tem sta dodala, da fotografije, ki jih podaja NASA, niso resnične, saj lahko danes prav vsak manipulira s fotografijami že s svojega telefona.

K. K.