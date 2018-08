Zgodovina logotipa Alfe Romeo

8. avgust 2018 ob 08:42

Znaki avtomobilskih znamk se pogosto spreminjajo, a obstajajo tudi izjeme, ki skozi desetletja ostajajo v bistvu vedno enaki. Takšen je tudi logo oziroma emblem milanske znamke Alfa Romeo, ki obstaja več kot sto let.

Ustanovitelji tovarne Alfa Romeo, tedaj se je imenovala zgolj Alfa, saj jo je podjetnik Nikola Romeo prevzel šele pet let pozneje, so leta 1910 milanskemu risarju Romanu Cataneu naročili, naj skicira logo za njihovo novo podjetje. Cataneo sprva ni vedel, potem pa je nekoč na trgu Castello v Milanu čakal tramvaj in na mestnem gradu zagledal dva milanska zgodovinska simbola, rdeči križ in kačastega zmaja "bisciona", ki ju je združil v logu.

Izginuli savojski vozel

Napisa Alfa oziroma Alfa Romeo in Milano na obodu je dolgo ločeval "savojski vozel", ki so ga skupaj z napisom "Milano" ukinili ob odprtju tovarne Alfasud, pod katerim so Lombardijci leta 1095 odšli na križarsko vojno. Po njihovi vrnitvi je mesto v spomin na junaštvo v obrambi krščanstva za svojo zastavo sprejelo rdeči križ na belem polju. A izvor zastave naj bi bil še veliko starejši, saj jo pripisujejo svetemu Ambroziju, ki je bil v letih 347 do 397 milanski škof in velja za mestnega patrona. Po drugi zgodbi naj bi jo Milančani prevzeli od Genove, kjer predstavlja križ svetega Gregorja. Od Genove naj bi zastavo sicer prevzela tudi Anglija, v spomin na genovsko pomoč njenim pomorščakom med potjo na križarske vojne leta 1190.

Kačasti zmaj

Kačasti zmaj "biscione", ki ga tudi najdemo na emblemu, pa označuje stanovitnost, modrost in moč. Sega v čase, ko so severno Italijo naselili Langobardi, ki so verjeli, da jim kača na modri podlagi prinaša srečo, zato so jo upodabljali na bojnih praporih. Ko se je leta 1295 na milanski vojvodski prestol na ne preveč častni način povzpel Matteo Visconti, so mu morali kronisti ustvariti junaško zgodovino. Ti so njegovo "izročilo" povezali z Langobardi in si izmislili zgodbo, v kateri je Matteov daljni prednik Langobard Uberto okolico rešil groznega zmaja. Dvorni heraldiki so potem narisali "bisciona" s trupom langobardske kače in zmajevo glavo.

Matej Rebolj