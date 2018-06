Zgodovinskega vrha v Singapurju se bo udeležil tudi Dennis Rodman

Srečanje prijateljev

10. junij 2018 ob 10:36

Singapur - MMC RTV SLO, Reuters

Nekdanji košarkar Dennis Rodman je v petek sporočil, da bo odletel v Singapur, kjer bo v torek potekalo zgodovinsko srečanje njegovih prijateljev, ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una.

"Odpravljam se v Singapur, kjer bom svojima prijateljema nudil vso podporo, ki jo bosta potrebovala," je prek Twitterja sporočil 57-letnik.

Rodman bo v Singapur odpotoval na lastno pest, saj na srečanje ni bil povabljen, kar je potrdil tudi Trump.

Reden gost Severne Koreje

Petkratni dobitnik šampionskega prstana je Severno Korejo obiskal trikrat. Nazadnje se je tam mudil lani na petdnevnem obisku. Leta 2014 je Rodman severnokorejskega voditelja označil za "čudežnega dečka". Kot rojstnodnevno darilo za Kima je v družbi še nekaterih upokojenih NBA-jevcev odigral košarkarsko tekmo in mu zapel "Vse najboljše". Med zadnjim obiskom pa je povedal, da želi "zgolj odpeti vrata v Severno Korejo."

Rodmanov obisk sponzorira potcoin.com, kripotovaluta, ki je plačala tudi njegovo zadnje potovanje v Severno Korejo.

Rodman pa ni prijatelj zgolj s Kimom, ampak se je večkrat srečal tudi s Trumpom, dvakrat se je celo pojavil v njegovem resničnostnem šovu Zvezdniški vajenec (Celebrity Apprentice), močno pa ga je podpiral tudi med njegovo predsedniško kampanjo.

Thanks to my loyal sponsors from @potcoin and my team at @Prince_Mrketing , I will be flying to Singapore for the historical Summit. I'll give whatever support is needed to my friends, @realDonaldTrump and Marshall Kim Jong Un. pic.twitter.com/QGPZ8nPrBE