"Zgodovinski dan za Panamo" - predsednik po uvrstitvi na mundial odredil državni praznik

Veselili so se tudi Islandci

11. oktober 2017 ob 13:51

Panama City - MMC RTV SLO, STA

Po torkovih zadnjih krogih celinskih kvalifikacij za uvrstitev na nogometno svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji so v nekaterih državah noreli od veselja, v drugih rajali vso noč, v tretjih pa jokali od žalosti.

V Panami je tako po zmagi nad Kostariko z 2:1 izbruhnilo spontano veseljačenje, saj zmaga pomeni, da Panama prvič v svoji zgodovini potuje na svetovno prvenstvo. Odločilni gol je v 88. minuti prispeval Roman Torres, panamski predsednik Juan Carlos Varela pa je takoj po tekmi odredil 24-urno praznovanje in dan razglasil za državni praznik. "Praznujte ta zgodovinski dan s Panamo, jutri je državni praznik," je Varela zapisal na Twitterju. Doma bodo poleg javnih uslužbencev in delavcev v zasebnem sektorju ostali tudi šolarji. "Praznujte ta dan skupaj s svojimi družinami," je še dejal predsednik.

Veselili so se tudi Islandci, ki so z uvrstitvijo na SP poskrbeli, da je Islandija postala najmanjša država, ki bo zaigrala na SP-ju. Islandci, država z zgolj 335.000 prebivalci, so že lani opozorili nase, ko so zaigrali na evropskem prvenstvu, največji podvig pa jim je uspel v osmini finala, ko so premagali Anglijo. Tokrat so v kvalifikacijah za SP v skupini I zasedli prvo mesto s sedmimi zmagami, remijem in le dvema porazoma ter se neposredno uvrstili na SP. Svoj uspeh so proslavili z značilnimi vikinškimi vzkliki in ploskanjem, njihov selektor pa je navijače pozval, naj si gredo takoj uredit vizum za Rusijo.

Manj veseli pa so bili v Siriji. Tudi zanje je bila tekma proti Avstraliji zgodovinska, a so jo izgubili z 1:2 in skupnim izidom 2:3, za Avstralce pa je v 109. minuti zadel Tim Cahill. Sirski nogometaši so se po tekmi opravičili javnosti. "Sirskemu ljudstvu se opravičujem v imenu soigralcev. Upali smo, da bomo rojakom lahko pričarali nasmeške in veselje, naše razočaranje je velikansko," je po tekmi dejal napadalec sirske reprezentance Firas Al Katib.

Sirija je svoje "domače" tekme zaradi vojnih razmer igrala v Maleziji, v kvalifikacijah pa se je zvrstila za Iranom in Južno Korejo.

T. K. B.