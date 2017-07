"Zgrožena" Madonna ustavila dražbo Tupacovega pisma, hlačk in krtače

S prstom kaže na svojo nekdanjo prijateljico

20. julij 2017 ob 10:20,

zadnji poseg: 20. julij 2017 ob 10:23

New York - MMC RTV SLO

Madonni je uspelo preprečiti prodajo pisma, s katerim ji je Tupac Shakur sporočil, da je romance med njima konec, in drugih osebnih predmetov, za katere trdi, da so ji jih ukradli.

Poleg omenjenega pisma so pri Gotta Have It! Collectibles želeli prodati še par (uporabljenih) spodnjih hlačk in krtačo, na kateri so še vedno Madonnini lasje, kar je zvezdnica označila za "nezaslišano in hudo žaljivo", očitno pa se je z njo strinjal tudi manhatanski sodnik, ki je omenjenemu podjetju naročil, naj z dražbe, ki bi se morala zgoditi v sredo, umakne 22 predmetov.

Tupacovega pisma sicer ne bo na dražbi, je pa širši javnosti znana njegova vsebina.

Pevka je zahtevala urgentno posredovanje sodišča, saj je bila po lastnih besedah "zgrožena", ko je izvedela, da nameravajo prodajati Tupacovo pismo, sploh zato, ker ni imela pojma, da ga nima več pri sebi. Dodala je: "Dejstvo, da sem dosegla zvezdniški status s svojim kariernim uspehom, mi ne jemlje pravice do ohranjanja zasebnosti, sploh ko gre za izjemno osebne predmete. Iz mojega lasu bi lahko pridobili mojo DNK in dejstvo, da bi bila lahko na dražbi splošni javnosti moja DNK, se mi zdi nezaslišano in hudo žaljivo."

V sodnih papirjih so zapisali, da so za Tupacovo pismo dražitelji nameravali iztržiti kar do 400.000 dolarjev. Eden najslavnejših raperjev vseh časov, ki je leta 1996 umrl pod streli v Las Vegasu, se je z Madonno sestajal v zgodnjih 90. Med drugimi predmeti, ki so jih želeli prodajati na dražbi, so bile še zasebne fotografije, posnete na dekliščini na pevkinem domu v Miamiju, še nekaj osebnih pisem in kasete s posnetki nikoli objavljenih pesmi.

V ozadju prodaje naj bi bila njena njena nekdanja prijateljica in "redna gostja na Madonninem domu", ko je bila zvezdnica odsotna, Darlene Lutz, ki pa je prek svojih predstavnikov sporočila, da gre za izmišljena namigovanja, proti katerim se bo "srdito bojevala" na sodišču. Hkrati je Lutzova napovedala, da zgodbe s prodajo spominkov, povezanih s slavno popdivo, gotovo še ni konec.

A. K.