Zgroženi nad dokumentarcem, ki bo razkril spolno življenje Charlesa in Diane

20. obletnica Dianine smrti

31. julij 2017 ob 18:53

London - MMC RTV SLO

Brat pokojne princese Diane Charles Spencer je medijsko hišo Channel 4 prosil, naj se odpove predvajanju dokumentarca, ki bi lahko močno prizadel princa Williama in Harryja.

Channel 4 je pred kratkim oznanil, da bodo 6. avgusta, nekaj tednov pred 20. obletnico Dianine smrti predvajali dokumentarec, v katerem bodo razkrili tudi intimno življenje princese in princa Charlesa.

Dokumentarec vsebuje posnetke, na katerih se Diana pogovarja s svojim učiteljem retorike Petrom Settelenom. Beseda teče o njenem spolnem življenju, med drugim Settelenu zaupa, da ji je Charles zatrdil, da je njegova pravica imeti ljubico. Nato mu brez zadržkov pojasni, da sta s princem Charlesom na začetku zveze imela spolne odnose enkrat na tri tedne, po rojstvu Harryja leta 1994, pa se je izjalovilo še to.

Obupana Diana je za nasvet prosila kraljico

Diana, ki je 31. avgusta 1997 umrla v prometni nesreči v pariškem predoru Alma, tudi povsem odkrito spregovori o čustvih do svojega varnostnika Barryja Mannakeeja. Prizna, da se je vanj popolnoma zaljubila, njegova smrt, Mannakee je leta 1987 prav tako kot Diana umrl v prometni nesreči, pa je bila zanjo "največji udarec v življenju".

Settelenu je zaupala, da ji je Charles, potem ko ga je seznanila, da ve zanj in Camillo Parker Bowles, mirno odgovoril, "da ne bo edini valižanski princ, ki ne bo imel ljubice".

Diana je bila v zakonu s Charlesom tako obupana, da se za nasvet obrnila celo na kraljico. "Ne vem, kaj bi morala storiti. Charlesu ni pomoči. In to je vse, kar je rekla. To je bila njena pomoč," razlaga Diana v videu, ki ga med letoma 1992 in 1993, ko je delal kot njen učitelj retorike, posnel Settelen.

Dianin brat: Prizanesite Harryju in Williamu

Dianin mlajši brat zdaj prosi Channel 4, naj ne objavi dokumentarca, ki vsebuje omenjene posnetke in s tem prizanese Dianinima sinovoma.

Oglasila se je tudi ena od Dianinih najtesnejših prijateljic Rosa Monckton, ki je dokumentarec označila za "odvraten", in medijsko hišo pozvala, naj posnetke vrne Dianini družini. "Za njo je bil pogovor s Settelenom kot terapija. Seveda je bilo narobe, da jo je spraševal takšne stvari, vendar je bila tudi ona naivna, da je pristala na to. A kakor koli, na nek način je šlo za terapijo in terapija bi morala ostati zasebna," je za The Independent dodala Moncktonova.

Channel 4 vztraja pri predvajanju dokumentarca

Del posnetkov so že uporabili v dokumentarcu, ki so ga v ZDA prikazali pred 13 leti, še nikoli prej pa posnetkov niso predvajali na Otoku.

Channel 4 kljub pozivom vztraja pri predvajanju dokumentarca, kot so sporočili "so skrbno preučili gradivo, ki ga bomo uporabili v dokumentarnem filmu". Posnetke so označili za pomemben zgodovinski vir, dokumentarec pa za edinstven portret Diane, še poroča The Independent.

