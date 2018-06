Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Do svetovne prepoznavnosti ni prišel zgolj zaradi svojega imena, Ziggy je znan po svoji dobrodelnosti. Za sabo pa ima tudi impresivno glasbeno kariero. Foto: Reuters Prve večje glasbene korake je naredil skupaj s skupino Melody Makers, nato pa se je odločil za samostojno glasbeno pot. Foto: Reuters Je dobitnik osmih glasbenih nagrad grammy. Svojega prvega je prejel še kot član skupine Melody Makers leta 1988. Foto: Reuters Skupina Melody Makers je bila ustanovljena na željo Boba Marleyja. Njihova vizija je bila podobna Bobovi želji, da združi ljudi prek glasbe, in to so Melody Makers počeli s pop-reggaejevskim zvokom. Skupino so sestavljali kar štirje Bobovi otroci (izmed desetih). Poleg Ziggyja, ki je pel in igral kitaro, še bobnar, pevec in kitarist Stephen ter pevki Cedella in Sharon. Foto: Reuters Ziggy je v skupini Melody Makers veljal za "frontmana", čeprav si je na nastopih izmenjeval pevsko vlogo z bratom Stephenom, ki se je prav tako podpisal pod številne njihove skladbe. Foto: Reuters Leta 2003 je Ziggy izdal svoj prvi samostojni album, ki ga je poimenoval Dragonfly. Istega let sta njegova brata Stephen in Damian izdala album Educated Fools pod imenom Marley Boyz. Sledila je izdaja albuma Love Is My Religion, za katerega je prejel svoj prvi grammy kot samostojni izvajalec v kategoriji najboljši album reggaeja. Foto: Reuters Kot otrok je odraščal v stiku z naravo. Prav to, pravi, da mu je pomagalo izostriti intuicijo in ga izoblikovati kot glasbenika. Foto: Reuters Ziggy Marley & the Melody Makers so se na glasbeni zemljevid vrisali s skladbami, kot so Tumblin' Down, Power to Move Ya in Tomorrow People. Foto: Reuters Njegov cilj je tudi, da premika meje znotraj reggaeja. Foto: Reuters Dodaj v

Ziggy Marley za MMC: Bolj kot lahko ljubim druge ljudi, uspešnejši sem

MMC-jev intervju z Ziggyjem Marleyjem

8. junij 2018 ob 06:30

New York/Ljubljana - MMC RTV SLO

Zadnje besede, ki mu jih je izrekel oče Bob Marley pred smrtjo, so bile: "Denar ne more kupiti življenja." Ziggy Marley je tako postal človek z misijo: "Želimo odkriti pravo bistvo, kaj pomeni biti človek."

Letos se bo srečal z abrahamom. V svoji karieri je izdal sedem studijskih albumov, osvojil osem grammyjev in bil za njih nominiran 14-krat. Filantropist. Nastopil je že s Paulom McCartneyjem. Pojavil se je v Sezamovi ulici. Toda za vsemi nagradami in medijsko pozornostjo je človek, ki je nekoč izrekel: "Vedno je pot in vedno je upanje do naslednjega sončnega vzhoda, in v naslednji sekundi, in v naslednji minuti."

Ziggy skupaj s filmskim studiem Paramount pripravlja biografski film o svojem očetu.

Glasbenik, čigar pravo ime je David Nesta Marley, je maja izdal svoj zadnji album Rebellion Rises, ki ga je v celoti napisal, posnel in produciral. Gre za novo zbirko glasbe, ki spodbuja ljudi, da stopijo skupaj in svojo aktivistično stran pokažejo skozi ljubezen. "Ljubezen je upor. Treba je ljubiti drug drugega, in to je upor," je dejal glasbenik, ki bo 12. julija nastopil na festivalu Overjam na Sotočju.

Več o njegovi glasbi in filozofiji pa si lahko preberete v spodnjem pogovoru.

Pred nekaj dnevi je Lauryn Hill praznovala 43. rojstni dan, in to je bila priložnost za obujanje spominov. Med videospoti, ki so se zvrstili, je mojo pozornost prevzela vajina različica skladbe Redemption Song. Pravzaprav so besede v besedilu relevantne še danes. Kaj je po vašem mnenju razlog, da je skladba postala tako brezčasna? In ne samo ta – številne druge, ki jih je napisal vaš oče ali vi.

Nagovarja človeštvo, nagovarja dušo. Resnične ljudi. To so skladbe, ki nagovarjajo vse ljudi. Brezčasne so, ker so iskrene, čiste. V njih ni predsodkov, sovraštva, diskriminacije. To so skladbe za ljudi.

Na vaših koncertih pogosto slišimo izvedbe skladb, ki jih je napisal vaš oče. Kako se je odnos do prirejanja teh skladb spremenil skozi leta?

Besede, ki jih je napisal, so del nas. Pojemo jih zato, ker jih čutimo. Gre za občutek. Z njimi lahko izražamo svoja občutja, ker tudi mi tako razmišljamo.

Ali kdaj vizualizirate skladbe, ki jih pojete?

Ja, seveda. Včasih si jih.

Brala sem v enem izmed vaših preteklih intervjujev, da ste se med odraščanjem trudili najti svoj izraz. Kako ste se sami spoprijemali s pričakovanji, ki so jih imeli drugi – glede na to, da se pišete Marley?

Najprej morate biti iskreni sami do sebe. Če ste, potem boste vedno našli pot do sebe in svoje identitete. Svojega duha. Vse je še vedno povezano. Ni ločeno. Čutim duha svojega očeta in bratov. Vsak ima svojo pot, a vsi poskušamo doseči isto razsvetljenje. Zato smo povezani.

Kaj je vaš višji cilj?

Želimo odkriti pravo bistvo, kaj pomeni biti človek. Trudimo se, da ljubimo več, živimo in postanemo ljudje, ki odsevajo pozitivno, ljubečo energijo. To je naš višji cilj.

Koliko težje je ostati pozitiven v svetu, v katerem živimo danes?

Še lažje je zdaj. In tudi pomembneje. Naša pozitivna energija je nepremagljiva. Ne morejo je premagati. Ne morejo premagati nas in niti naše ljubezni. Naša pozitivnost in ljubezen je samo še močnejša danes zaradi tega, kakšen je svet. Zaverovani smo v svojo zmago. Zaverovani smo v ljubezen. Zaverovani smo v svojo pozitivno energijo.

Na naslovnici vašega novega albuma Rebellion Rises vidimo vaša sinova Gideona in Isaiaha. Je to namig, da se glasbena zapuščina prenaša na novo generacijo?

Glasbena zapuščina je zapuščina ljudi. Življenjska zapuščina. Glasba je del tega, kar počnemo. Toda najpomembneje je, kaj smo kot ljudje. Glasba je odsev ljudi. In je sekundarni del nas kot ljudi.

"Da bi spoznali resnico, morate poznati laži," je ena izmed vrstic, ki se pojavi v vaši skladbi High on Life. Ravno pred kratkim sem naletela na poezijo palestinske pesnice Farah Chamma, ki v enem izmed svojih del poudari: "Glasba laže." Ali res?

Nekatera res laže. Nekatera pa govori resnico. Katero glasbo poslušate vi?

V tem trenutku vašo.

(Smeh.) Ta govori resnico.

Kako prepoznate glasbo, ki laže, in tisto, ki govori resnico?

Morate jo začutiti v srcu. Preprosto veste. Ker je resnica. In sam pojem o resnici. Resnica je, ko jo začutiš. Ne glede na to, kar verjamete. Ko se je zavemo, jo vsi čutimo, ker je resnica.

Naslov vašega albuma je Rebellion Rises (po slovensko upor se dviga op. a.). Kakšna je vaša definicija upora?

Ljubezen je upor. Treba je ljubiti drug drugega – in to je upor.

Kako lahko damo glas tistim, ki jih je treba slišati?

Moramo si prizadevati za to. Moramo pokazati toliko volje kot tisti, ki nas želijo bolj razdeliti, in promovirati svoje agende ter jih vcepiti v glave ljudi. Mi moramo imeti več volje kot oni, da vplivamo na ljudi na način, ki ga vidimo, da je boljši za njih. In tu sta v ospredju ljubezen in sloga. Vsi moramo delati za to. Moramo zanemariti agende politikov, verskih institucij in rasnih institucij ter se zavedati, da smo mi v večini. Naš cilj je, da živimo skupaj. Ne želimo ideologij, ki nas učijo, da moramo pobijati drug drugega. Niti nočemo političnih razlik. Tega ne potrebujemo več. Samo želimo živeti skupaj. V ljubezni. In če lahko dosežemo to oz. ko to dosežemo, bo več blaginje za ljudi in več družbenih sprememb, manj trpljenja. Človeštvo se mora zediniti in povedati vodjem, za kaj se zavzemamo. Utrujeni smo od tega s*** na svetu. Imeli smo dovolj. Ne želimo ga več.

"Nekatri ljudje živijo v svojih mehurčkih. Nekateri ljudje živijo za svojimi zidovi," pravite v skladbi See Dem Fake Leaders. Pravzaprav vsi drvijo v osamo. Kakšna je vloga glasbe v vsem tem skupaj?

Da zruši zidove in združi ljudi. Ta glasba je glas človeštva. To je vaš glas. To je naš glas. Skladbe na albumu Rebellion Rises so skladbe človeštva. Album predstavlja človeštvo. Nagovarja svet. In nagovarja namesto ljudi. Vsak človek lahko poje te skladbe in se z njimi poistoveti. Ker pred vsem, smo bili najprej ljudje. Pred delitvijo v družbene in verske razrede, smo bili ljudje. Čas je, da vsi vidijo, kaj smo v samem bistvu. In to je, da smo ljudje.

V skladbi I Am Human obračunate z etiketami, ki se nas držijo. Zakaj si je tako težko zamisliti svet, kjer te ne sodijo?

Ker voditelji nimajo poguma. Naši politični in verski voditelji nimajo poguma in imajo korist od zmedenosti ljudi. Bolj kot lahko delijo ljudi, bolj lahko prosperirajo v svojih ideologijah oziroma v tem, kar mislijo, da je prav. Ampak nimajo prav.

Kakšna je vaša definicija uspeha?

Uspeh izvira iz tega, da ste dober človek. Vse ostalo pride za tem. Pomembno je le, da ste dober človek. In morate se naučiti, kako ste lahko še boljši. Bolj kot lahko ljubim druge ljudi in jih vidim enake sebi, uspešnejši sem.

Klavdija Kopina