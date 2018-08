Zima ne bo prišla tako kmalu: premiera zadnje sezone Igre prestolov prestavljena

Oboževalci bodo morali še malo čakati

27. avgust 2018 ob 08:49

London - MMC RTV SLO

Oboževalci priljubljene serije Igra prestolov bodo morali na zadnjo sezono počakati še malo dlje, kot so sprva upali. Kot je zaupal nadzornik vizualnih učinkov Joe Bauer, bo serija v igri za nagrade emmy leta 2020.

To pa pomeni, da je vsaj do pomladi še ne bo na malih zaslonih.

Če bi želeli ustvarjalci, da se serija poteguje za nagrade naslednje leto, bi jo morali predvajati pred 31. majem. To pa pomeni, da je premiera prestavljena na poletje. "Za osmo sezono bomo trdo delali do maja 2019, zato bo treba počakati še osem ali devet mesecev," je dejal Bauer za spletno stran Huffington Post. A čeprav je zadnja sezona Igre prestolov v fazi postprodukcije, bodo že februarja začeli snemati predzgodbe – vsaj pilotno epizodo.

Oboževalci so upali, da bodo lahko nove epizode videli že prej. Še posebej zato, ker je ena izmed zvezdnic serije Maisie Williams, ki uprizarja Aryo Stark, izjavila, da bo premiera že aprila naslednje leto. "Snemanje smo končali decembra in prvo epizodo bodo predvajali aprila. Vmes so štirje meseci, ker je veliko truda vloženega v montažo. Ne želimo, da hitimo s to sezono. Imamo obvezo do svojih oboževalcev, da naredimo najboljšo zadnjo sezono," je dejala Williamsova po poročanju Metroja, toda igralka je pozneje zanikala, da je podala to izjavo.

A vseeno bodo imeli oboževalci kmalu razlog za veselje – na trg prihaja pivo, ki ga bodo poimenovali King in the North in ga je navdihnil lik Jona Snowa.

K. K.