Brata pravita, da je glavno sporočilo njune nove skladbe romantika na malce drugačen način. "Iskreno, intimno, toplo. Včasih se da koga pogreti tudi s pesmijo," je dejal Rok. Foto: Jani Ugrin

Zimska - prva izdana slovenska skladba v novem letu

BQL z novim singlom

1. januar 2018 ob 12:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za duom BQL je uspešno leto, kar potrjuje uspeh pesmi z lanske Eme Heart of Gold, ki je na prvem mestu domače lestvice predvajanosti na radijskih postajah SloTop50.

Brata Piletič pa sta v novo leto vstopila z novo skladbo. Zimska je, kot pravita Anej in Rok Piletič, darilo oboževalcem. "Bilo je noro leto. Že 2016 sva si zapomnila kot noro uspešno, s prebojem najine glasbe med ljudi in kako sva bila srečna, da lahko ustvarjava in delava tisto, kar naju noro veseli. A z 2017 je neprimerljivo. Koncertov več ne štejeva, občinstva je na vseh odrih noro veliko," je dejal starejši izmed bratov Rok.

"Glasba, sledilci, koncerti, lestvice, oboževalci, oboževalke, a vendar ostajava z nogami na tleh in se zavedava, da je glasba tista, ki naju žene naprej, in da dokler se bova tega zavedala, morda lahko upava še na kakšno podobno leto. Načrti za 2018 so polni novih izidov, svoje oboževalce in tiste, ki naju poslušajo, bi rada razveselila s svojo glasbo in zato sva ga začela z Zimsko," ga je dopolnil Anej.

V dveh letih je duo pridobil veliko število podpornikov. "Lahko govoriva o veliki hvaležnosti. Edina 'naloga' je, da ostaneva takšna, kot sva, jih razveseljujeva z novimi skladbami in na odrih poskušava upravičiti zaupanje," je sklenil Anej.

K. K.