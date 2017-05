Žirije in gledalci enotni - evrovizijska zmaga naj gre Portugalski!

Finale izbora Pesmi Evrovizije

13. maj 2017 ob 07:56,

zadnji poseg: 14. maj 2017 ob 01:18

Kijev - MMC RTV SLO

Izmed 26 predstavnikov držav na izboru za Pesem Evrovizije je portugalski predstavnik najbolj prepričal strokovne komisije in gledalce po Evropi.

V finalnem večeru 62. Pesmi Evrovizije se je predstavilo po 10 najbolje uvrščenih izvajalcev iz obeh predizborov ter predstavniki "petih velikih", ki v malho EBU-ja prispevajo največ (Velika Britanija, Nemčija, Francija, Italija in Španija), in gostiteljice Ukrajine.

Kot je znano, se slovenskemu predstavniku Omarju Naberju s skladbo On My Way ni uspelo uvrstiti v finale, vseeno pa je tudi Slovenija nocoj sodelovala pri izbiranju nove evrovizijske zmagovalne pesmi in s tem prizorišča prihodnjega glasbenega izbora, saj ste lahko iz Slovenije glasovali za katerega koli od 26 finalistov.

Enotno glede zmagovalca

O zmagovalcu 62. Pesmi Evrovizije so odločili glasovi nacionalnih strokovnih žirij in gledalcev po Evropi v razmerju 50 : 50. Najprej so glasove sporočile posamezne žirije, nato pa so sporočili še rezultate televotinga.

Tokrat sta bila izbora identična - portugalski predstavnik Salvador Sobral je s pesmijo Amar Pelos Dois vodil že po glasovih žirij, najbolj všeč pa je bil tudi gledalcem po Evropi.

To je prva evrovizijska zmaga za Portugalsko. Salvador Sobral je v prvi izjavi dejal, da živimo v časih "hitro prebavljive glasbe", zato svojo zmago jemlje tudi kot zmago glasbe, ki dejansko nekaj pomeni. "Glasba ni ognjemet, glasba so čustva," je dejal. Po zmagi je pesem Amar Pelos Dois izvedel skupaj s sestro, ki je avtorica skladbe.

Slovenski gledalci izbrali Hrvaško

Tudi slovenska strokovna žirija je največ točk namenila portugalski, glasovi slovenskega telefonskega glasovanja pa so se porazdelili takole: 1 točka - Švedska, 2 točki - Romunija, 3 točke - Moldavija, 4 točke - Azerbajdžan, 5 točk - Madžarska, 6 točk - Belgija, 7 točk - Bolgarija, 8 točk - Portugalska, 10 točk - Italija, 12 točk - Hrvaška.

Končni vrstni red

Na drugo mesto se je uvrstila Bolgarija, tretja je bila Moldavija, četrta Belgija, peto mesto je pripadlo Švedski, šesto Italiji, sedmo Romuniji, osmega mesta se je veselila Madžarska, deveta je bila Avstralija, najboljšo deseterico pa je zaokrožila Norveška.

Mesto Država Število glasov Mesto Država Število glasov 1. Portugalska 758 14. Azerbajdžan 120 2. Bolgarija 615 15. Velika Britanija 111 3. Moldavija 374 16. Avstrija 93 4. Belgija 363 17. Belorusija 83 5. Švedska 344 18. Armenija 79 6. Italija 334 19. Grčija 77 7. Romunija 282 19. Danska 77 8. Madžarska 200 21. Ciper 68 9. Avstralija 173 22. Poljska 64 10. Norvaška 158 23. Izrael 39 11. Nizozemska 150 24. Ukrajina 36 12. Francija 135 25. Nemčija 6 13. Hrvaška 128 26. Španija 5



Slovenija v torek predzadnja

Po koncu finala in razglasitvi zmagovalcev so postali znani tudi izidi obeh predizborov.

Slovenski predstavnik Omar Naber je izmed 18 nastopajočih v prvem predizboru zasedel predzadnje, 17. mesto. Zbral je 36 točk - strokovne komisije so mu jih namenile 16, gledalci pa 20.

Z vami smo bili ves evrovizijski večer, ki ga lahko podoživite tudi v spodnji aplikaciji!

T. K. B., T. H., K. K., A. P. J.