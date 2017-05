Žirije in gledalci enotni - evrovizijska zmaga Portugalski!

Prva evrovizijska zmaga za Portugalsko

13. maj 2017 ob 07:56,

zadnji poseg: 14. maj 2017 ob 02:40

Kijev - MMC RTV SLO

Portugalski predstavnik Salvador Sobral je s pesmijo Amar Pelos Dois prepričal strokovne žirije in gledalce po Evropi in svoji državi priboril prvo evrovizijsko zmago.

Portugalska je na izboru za Pesem Evrovizije nastopila 49-krat. Prvič se je pojavila leta 1964, potem pa je manjkala leta 1970, 2000, 2002, 2013 in 2016. Na izboru še ni zmagala. Prav tako se ni nikoli uvrstila med pet najboljših držav v finalu. Najboljši rezultat si je do včeraj lastila Lúcia Moniz s pesmijo O meu coração não tem cor, s katero je leta 1996 pristala na šestem mestu.

Portugalska (s katero si je slovenska delegacija delila hotel) je letos v Kijevu spisala prav posebno zgodbo. 28-letnega Sobrala zaradi zdravstvenih težav prvi teden vaj ni bilo v Kijevu – tja je prišel šele dva dni pred glavnim nastopom. Uradno je manjkal zaradi operacije hernije, a ves čas Evrovizije so bile glasne govorice, da Salvador čaka na presaditev srca.

Namesto njega je nastopala sestra Luísa, ki je pesem tudi napisala. “Pesem govori o enostranski ljubezni, v kateri subjekt pripoveduje, da je njegova ljubezen dovolj velika za oba,” je povedala avtorica pesmi. In njuna kombinacija je premagala vso konkurenco.

V finalnem večeru 62. Pesmi Evrovizije se je predstavilo po 10 najbolje uvrščenih izvajalcev iz obeh predizborov ter predstavniki "petih velikih", ki v malho EBU-ja prispevajo največ (Velika Britanija, Nemčija, Francija, Italija in Španija), in gostiteljice Ukrajine.

Enotno glede zmagovalca

O zmagovalcu 62. Pesmi Evrovizije so odločili glasovi nacionalnih strokovnih žirij in gledalcev po Evropi v razmerju 50 : 50. Najprej so glasove sporočile posamezne žirije, nato pa so sporočili še rezultate televotinga.

Tokrat sta bili mnenji identični - portugalski predstavnik je vodil že po glasovih žirij, najbolj všeč pa je bil tudi gledalcem po Evropi (podobno je bilo v prvem predizboru). Sobral je v prvi izjavi dejal, da živimo v časih "hitro prebavljive glasbe", zato svojo zmago jemlje tudi kot zmago glasbe, ki dejansko nekaj pomeni. "Glasba ni ognjemet, glasba so čustva," je dejal. Po zmagi je pesem Amar Pelos Dois izvedel skupaj s sestro.

Slovenski gledalci izbrali Hrvaško

Tudi slovenska strokovna žirija je največ točk namenila portugalskemu predstavniku. Eno točko so prejele predstavnice Nizozemske, dve predstavnik Italije, tri predstavnica Armenije, štiri predstavnica Poljske, pet predstavnici Belgije, šest predstavnik Švedske, sedem predstavnik Avstralije, osem predstavnik Bolgarije in deset predstavnici Velike Britanije.

Glasovi slovenskega telefonskega glasovanja pa so se porazdelili takole: 1 točka – Švedska, 2 točki – Romunija, 3 točke – Moldavija, 4 točke – Azerbajdžan, 5 točk – Madžarska, 6 točk – Belgija, 7 točk – Bolgarija, 8 točk – Portugalska, 10 točk – Italija, 12 točk – Hrvaška.

Končni vrstni red

Na drugo mesto se je uvrstila Bolgarija, tretja je bila Moldavija, četrta Belgija, peto mesto je pripadlo Švedski, šesto Italiji, sedmo Romuniji, osmega mesta se je veselila Madžarska, deveta je bila Avstralija, najboljšo deseterico pa je zaokrožila Norveška.

Mesto Država Število glasov Mesto Država Število glasov 1. Portugalska 758 14. Azerbajdžan 120 2. Bolgarija 615 15. Velika Britanija 111 3. Moldavija 374 16. Avstrija 93 4. Belgija 363 17. Belorusija 83 5. Švedska 344 18. Armenija 79 6. Italija 334 19. Grčija 77 7. Romunija 282 19. Danska 77 8. Madžarska 200 21. Ciper 68 9. Avstralija 173 22. Poljska 64 10. Norveška 158 23. Izrael 39 11. Nizozemska 150 24. Ukrajina 36 12. Francija 135 25. Nemčija 6 13. Hrvaška 128 26. Španija 5



Slovenija v torek predzadnja

Po koncu finala in razglasitvi zmagovalcev so postali znani tudi izidi obeh predizborov.

Slovenski predstavnik Omar Naber je izmed 18 nastopajočih v prvem predizboru zasedel predzadnje, 17. mesto. Zbral je 36 točk – strokovne komisije so mu jih namenile 16, gledalci pa 20.

Združeni rezultati Rezultati strokovne žirije Rezultati telefonskega glasovanja Mesto Država Število točk Mesto Država Število točk Mesto Država Število točk 1. Portugalska 370 1. Portugalska 173 1. Portugalska 197 2. Moldavija 297 2. Avstralija 139 2. Moldavija 180 3. Švedska 227 3. Švedska 124 3. Belgija 125 4. Belgija 165 4. Moldavija 111 4. Švedska 103 5. Ciper 164 5. Azerbajdžan 87 5. Ciper 103 6. Avstralija 160 6. Armenija 87 6. Poljska 69 7. Armenija 152 7. Češka 81 7. Armenija 65 8. Azerbajdžan 150 8. Gruzija 62 8. Azerbajdžan 63 9. Poljska 119 9. Grčija 61 9. Grčija 54 10. Grčija 115 10. Ciper 61 10. Finska 51 11. Gruzija 99 11. Poljska 50 11. Črna gora 39 12. Finska 92 12. Finska 41 12. Albanija 38 13. Češka 83 13. Belgija 40 13. Gruzija 37 14. Albanija 76 14. Albanija 38 14. Islandija 31 15. Islandija 60 15. Islandija 29 15. Avstralija 21 16. Črna gora 56 16. Črna gora 17 16. Slovenija 20 17. Slovenija 36 17. Slovenija 16 17. Latvija 20 18. Latvija 21 18. Latvija 1 18. Češka 2

Z vami smo bili ves evrovizijski večer, ki ga lahko podoživite tudi v spodnji aplikaciji!

T. K. B., T. H., K. K., A. P. J.