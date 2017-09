"Zlata Slovenija" v nedeljo tudi v kinu, železnice pa z brezplačnim prevozom v Ljubljano

Navijači se pripravljajo na veliki spektakel

16. september 2017 ob 18:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Košarkarska vročica, ki je zajela Slovenijo, se bo v nedeljo zvečer preselila tudi na televizijske zaslone in velika platna lokalov. V ponedeljek pa Slovenske železnice ponujajo brezplačni prevoz navijačev na sprejem košarkarjev.

Največje platno pa bo kar kinematografsko - ljubljanski Kino Bežigrad je namreč ponudil brezplačne vstopnice za ogled finalne tekme s Srbijo, a so navdušeni navijači vstopnice za "film" z naslovom Zlata Slovenija že v petek popoldne razgrabili v treh urah.

Prostori kina so bili s športnim navdušenjem napolnjeni tudi v četrtek, ko so polfinalno tekmo s Španijo predvajali na velikem televizorju v predprostoru kinodvorane.

Finalno tekmo si boste lahko jutri ogledali tudi na velikem zaslonu na Kongresnem trgu.



Lokali že pripravljeni

Pivnica Union, ki je ob nedeljah sicer običajno zaprta, pa bo to nedeljo navijačem odprla svoja vrata in pivske pipice. "Bodi zraven, ko se bodo pregrevale glasilke, ko bo tekel znoj in ko bo do izraza prišla navijaška kondicija," pozivajo na družbenem omrežju Facebook. Ker so tako ponosni na slovensko reprezentanco, še obljubljajo, da bodo vsem "častili rundo". Obvezna pa je rezervacija mize, ki pa je mogoča le ob naročilu pijače in hladnega narezka.

V središču prestolnice bodo v Hiši športa prenos v prostorih lokala predvajali na dveh televizijah in platnih, v primeru suhega vremena pa bodo platno postavili tudi zunaj lokala. Potrebne so bile rezervacije, a je bilo že v petek popoldne "zasedeno vse do vrha", so povedali.

Vzdušje carigrajskega stadiona bodo prenesli tudi v bar Lepa žoga, kjer si bodo gostje tekmo lahko ogledali na platnu. Kot so pojasnili, nimajo rezervacij, lokal se bo polnil po principu "kdor prej pride, prej melje".

Tako bo tudi na Kodeljevem v Baru Slovan in lokalih ob Ljubljanici. Na Petkovškovem nabrežju bodo v baru Petkovšek in Premier Pubu finalno tekmo s Srbijo predvajali na več televizijah.

Navijači zastonj na vlak!

Slovenske železnice (SŽ) pa sporočajo vsem zvestim navijačem, ki bi se v ponedeljek ob 18.00 na Kongresnem trgu v Ljubljani želeli udeležiti uradnega sprejema košarkarske reprezentance, da se lahko iz vse Slovenije, tja in nazaj, brezplačno pripeljejo z vlakom.

Brezplačne povratne vozovnice dobijo navijači od ponedeljka od 12. ure naprej na prodajnih mestih Slovenskih železnic. Edini pogoj je, da na prodajna mesta pridejo z navijaškimi rekviziti, so sporočili iz Slovenskih železnic. Košarkarje na Kongresnem trgu sicer pričakujejo okoli 20. ure.

T. H.