Zlati globusi za življenjsko delo nagradijo Oprah Winfrey

Nagrado prejme le leto po Meryl Streep

14. december 2017 ob 18:14

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška televizijska voditeljica in igralka Oprah Winfrey je letošnja dobitnica nagrade Cecila B. DeMilla za življenjsko delo, ki jo podeljuje združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu. Nagrado ji bodo izročili 7. januarja na 75. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus na Beverly Hillsu.

Predsednica združenja tujih dopisnikov v Hollywoodu Meher Tatna je nagrado utemeljila z obrazložitvijo, da Oprah Winfrey že več generacij slavi močne ženske tako v zasebnem življenju kot na televiziji in filmu ter da je že več desetletij vzornica tako ženskam kot dekletom.

Oprah je kot dobitnico nagrade razglasil igralec Morgan Freeman, ki je nagrado Cecil B. DeMille prejel leta 2012.

Oddaja Oprah Winfrey Show je bila ena najbolj gledanih oddaj v ameriški zgodovini. Meher Tatna je Oprah Winfrey opisala kot "eno najvplivnejših žensk našega časa". Označila jo je tudi kot "najbolj prepoznavno svetovno medijsko osebnost, filantropinjo, producentko in igralko".

Oprah Winfrey se lahko pohvali tudi z igralsko kariero, med drugim z vlogo v filmu Nekaj vijoličastega (The Colour Purple) Stevena Spielberga iz leta 1985, za katero je bila nominirana za oskarja za najboljšo stransko vlogo. V zadnjem času je nastopila tudi v filmih Batler, ki ga je režiral Lee Daniels, in Selma, ki ga je režirala Ava DuVernay. Ista režiserka je tudi na čelu literarne znanstvenofantastične priredbe A Wrinkle in Time, v kateri poleg Oprah nastopita še Mindy Kaling in Reese Witherspoon. Premiera je napovedana za marec naslednjega leta.

V izbrani družbi

Nagrado za življenjsko delo, ki jo združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu nameni osebnosti, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat, je nazadnje prejela ameriška filmska igralka Meryl Streep. Med dobitniki nagrade preteklih let pa so Audrey Hepburn, Barbra Streisand, Denzel Washington, George Clooney, Harrison Ford, Sidney Poitier in Martin Scorsese.

A. J.