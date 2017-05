Zloglasno učiteljico Mary Kay Letourneau zapušča mož, njen nekdanji učenec

Obsojena je bila na sedemletno zaporno kazen zaradi posilstva otroka

31. maj 2017 ob 10:54

Los Angeles

Verjetno najbolj razvpit primer romance med starejšo žensko in mlajšim moškim, med učiteljico Mary Kay Letourneau in učencem Vili Fualaaujem, ne bo imel pravljičnega konca.

Zgodba je ob zgražanju javnosti v 90. letih kraljevala na naslovnicah po vsem svetu. Letourneaujevi je bilo 34 let, ko je na šoli v predmestju Seattla poučevala takrat 13-letnega Fualaaua, s katerim je leta 1996 začela razmerje in z njim zanosila. Letourneaujeva je bila zaradi posilstva obsojena na šestmesečno zaporno kazen, sodnica pa ji je tudi izdala dosmrtno prepoved stikov s Fualaauom.

A že mesec dni zatem, ko je bila izpuščena iz zapora, jo je policija ponovno ujela z Vilijem, zato so jo obsodili na sedem let zapora. Letournejeva je bila takrat z Vilijem že drugič noseča, hčerko je rodila v zaporu, kjer je med letoma 1998 in 2004 prestajala svojo kazen, on pa jo je čakal na svobodi.

Leta 2005 po njeni izpustitvi sta poročila in nato s svojima hčerkama Audrey in Georgio živela povsem običajno družinsko življenje. Prav ta mesec bi praznovala 12. obletnico poroke, vendar je odjeknila novica, da je Vili na začetku maja vložil zahtevek za ločitev.

Razlog za ločitveni zahtevek ni znan

CNN poroča, da je Vili v dokumentih navedel, da sta hčerki stari 18 in 20 let ter tako že skoraj odrasli, zato skrbništvo ne bo predmet spora. Dodal, je da nobeden od zakoncev nima v lasti nepremičnine, ostalo premoženje pa naj sodišče pravično razdeli.

Razlog za ločitev ni znan, za medije nista dosegljiva ne Vili ne Mary Kay, njegov odvetnik je uradno dejal le, da zadeve ne želi komentirati in da družina prosi za zasebnost.

Nekoč njegova učiteljica, danes prva dama Francije

Njuno zgodbo so mediji sicer znova obudili v zadnjih letih ob podobni zgodbi, ko se je takratni francoski minister za gospodarstvo Emmanuel Macron odločil, da javnosti ne bo več skrival svoje 24 let starejše žene Brigitte Trogneux.

Z Macronom sta se spoznala leta 1992, ko je bilo njemu 15 let, njej pa 39 in je bila poročena mati treh otrok ter njegova profesorica francoskega jezika na gimnaziji v Amiensu. Uradno sta par postala šele, ko je bil on polnoleten. Neuradno že prej. Macronovi starši so zvezi nasprotovali in jo skušali razdreti s tem, da so fanta v zadnjem letniku prepisali na gimnazijo v Parizu, pri čemer naj bi ji on ob odhodu dejal: "Ne boš se me znebila. Vrnil se bom in se oženil s tabo!"

Zakonca sta se leta 2007 res poročila in danes živita s tremi otroki iz prvega zakona Trogneuxeve, 7. maja letos pa je Macron postal predsednik Francije, država pa je dobila najbolj nekonvencionalno prvo damo doslej.

T. H.