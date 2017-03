Zlomljena srca zaradi Chucka Berryja, "ampak 90 let ni slabo za rokenrol"

Glasbeni svet žaluje za legendo

19. marec 2017 ob 11:23

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Smrt legende rokenrola Chucka Berryja je užalostila glasbeni svet. Poklon velikemu ustvarjalcu, ki je umrl v soboto, so izrekli številni kolegi, pridružili pa so se jim tudi politiki.

Člani glasbene skupine Rolling Stones so v skupni izjavi sporočili, da jih je Berryjeva smrt "močno užalostila".

"Bil je resničen pionir rokenrola in je imel velik vpliv na nas," so zapisali. "Chuck ni bil le izjemen kitarist, pevec in izvajalec, ampak še bolj pomembno, bil je velik umetnik in pisec pesmi. Njegove pesmi bodo živele večno," izjavo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Pevec skupine Mick Jagger se je tudi na Twitterju Berryju zahvalil za vso navdihujočo glasbo. "Prinesel je luč v naša najstniška leta in nam dovolil sanjati, da bomo glasbeniki. Chuck, bil si sijajen in tvoja glasba je za vedno vgravirana v nas," je sporočil.

Kitarist Keith Richards je dodal, da je ugasnila ena njegovih največjih luči.



Brez njega nič ne bo isto

Ameriški pevec Bruce Springsteen je smrt Berryja označil za "velikansko izgubo". "Chuck Berry je bil največji izvajalec rocka, kitarist in največji pisec čistega rokenrola, ki je kadar koli živel," je zapisal na Twitterju.

Pevec John Mayer je ga opisal kot legendo, Lenny Kravitz pa je sporočil, da brez njega "nihče od nas ne bi bil, kjer smo". "Začelo se je s Chuckom Berryjem. Vse nas je navdihnil," je dodal Rod Stewart.

Nikki Sixx iz skupine Mötley Crüe meni, da brez Berryja "rokenrol ne bi postal to, kar je", kantripevec Keith Urban pa se mu je zahvalil za "poezijo in strast".

Chuck Berry je Amerika

Smrt velikega glasbenika pa odmeva tudi zunaj sveta glasbe. Berry je spremenil glasbo in vsakega, ki glasbo posluša, je sporočila igralka Alyssa Milano. Pisatelj in režiser Stephen King je dejal, da mu je novica zlomila srce: "Ampak 90 let ni slabo za rokenrol."

Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in njegova soproga, nekdanja državna sekretarka Hillary Clinton, sta v izjavi zapisala, da se bosta Berryja spominjala, kakor dolgo bosta živela. "Tega moža ni mogoče ločiti od njegove glasbe – oboje je popolnoma originalno in prepoznavno ameriško," sta poudarila. "Na svoji poti je spremenil našo državo in zgodovino popularne glasbe," sta dodala.

Igralec in politik Arnold Schwarzenegger pa je povedal: "Ko sem bil star 10 let in sem vsako noč sanjal o selitvi v Ameriko, je v ozadju igral Chuck Berry."

T. H.