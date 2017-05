Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Pečemo približno 40 minut. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zloženka z ohrovtom

Zelenjavna dobrota

1. maj 2017 ob 11:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag krompirja, pol šopka peteršilja, 80 dag ohrovta, 1 čebula, 10 dag slanine, 2 dl mleka, 1 dl smetane, 1 jajce, 1 žlica masla, 10 dag naribanega parmezana, sol, poper.

Ohrovt očistimo, narežemo na trakove in dve minuti kuhamo v osoljenem kropu.

Krompir olupimo in narežemo na lističe. Pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija. V namaščen pekač izmenično nalagamo plasti ohrovta in krompirja.

Prvo plast potresemo z nasekljano čebulo in peteršiljem. Drobno nasekljano slanino, jajce, mleko in smetano zmešamo. Solimo, popramo in prelijemo zloženko. Potresemo s kosi masla in parmezanom.

Pečemo približno 40 minut.