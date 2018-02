Zmago Hrvaški bo skušala na Evroviziji pripeti lepa Franka

Predstavnica Hrvatske na Eurosongu 2018. bit će Franka. Ona će u svibnju na velikoj pozornici u Lisabonu izvesti pjesmu naziva "Crazy" za čiji tekst je zaslužna sama pjevačica, dok je glazba djelo Branimira Mihaljevića. Pjesma će biti objavljena u tjednima koji dolaze. @frankaofficial_ It's official: Franka will represent Croatia at Eurovision Song Contest 2018 in Lisbon with the song "Crazy". The composer of the music is Branimir Mihaljević, and the lyrics are by Franka. The song will be released in the next few weeks. #croatia #eruovision #esc2018 #allaboard #hrt #cro Photo: Srećko Rundić

