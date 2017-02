Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nagrade bodo podelili v desetih kategorijah. Foto: Spletna stran zarometi.si Jože Robežnik je voditelj kviza Taksi ter sovoditelj oddaje Vikend paket. Foto: Televizija Slovenija Sorodne novice Prihaja nov zabavni kviz, pa tudi nova kuharska oddaja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Znana je strokovna komisija za medijske nagrade žaromete

Prenos podelitve bo na 1. programu Televizije Slovenije

9. februar 2017 ob 16:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Organizatorji novih medijskih nagrad so razkrili strokovno žirijo, ki bo v desetih različnih kategorijah izbrala najboljše iz medijskega sveta v preteklem letu.

Žarometi so nove slovenske medijske nagrade za tiste, ki so bili v preteklem letu medijsko najbolj obsijani in opaženi, nominirani pri bralcih in uredništvu revije Vklop ter izbrani pri strokovni komisiji, ki jo sestavljajo strokovnjaki z različnih področij medijev in kulture.





Po tri predloge v vsaki kategoriji so podali bralci, po tri nominirance je predlagalo uredništvo revije Vklop, končno odločitev pa bo sprejela strokovna komisija.

Letošnjo strokovno žirijo sestavljajo Jure Longyka, Stane Jerko, Rok Terkaj, Boris Cavazza, Luka Marčetič, Mirko Štular, Jonas Žnidaršič, Viktorija Potočnik, Simon Kardum, Gojmir Lešnjak - Gojc, Ivana Šundov, Saša Einsiedler, Urša Alič, Damjan Damjanovič, Ana Klašnja, Andrej Stare, Jean Frbežar, Jože Potrebuješ, Helena Blagne, Nina Osenar, Igor Ribič, Ljerka Belak in Simona Dakič Nemanič.

V kategorijah televizijskih žarometov so si ustvarjalci Televizije Slovenija prislužili 14 nominacij. Med posamezniki je največkrat nominiran voditelj oddaje Vikend paket in kviza Taksi Jože Robežnik, in sicer v kategoriji najbolj nabrušen tv-jezik leta in gostitelj razvedrilne tv-oddaje.



Prireditev bo 26. februarja neposredno prenašala TV Slovenija na 1. programu ob 20.30.



Letošnje nagrade bodo podelili v kategorijah pesem leta, glas leta, filmska zgodba leta, igralka in igralec leta, zabavna tv oddaja leta, voditelj/ica informativne oddaje, tekmovalna tv-oddaja leta, nabrušen tv-jezik leta, gostitelj/ica razvedrilne tv-oddaje leta ter dve posebni nagradi - za družbeno odgovorni projekt leta ter za medijsko legendo.

