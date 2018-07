Znani obrazi o SP-ju: "Če v igri ni naših fantov, moramo privoščiti sosedom!"

3. julij 2018

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometna vročica je letos s svetovnim prvenstvom v Rusiji dosegla vrhunec – vsak športni navdušenec karte polaga na svoje favorite, znani Slovenci pa tudi tokrat niso izjema. Povprašali smo jih, kakšen izid se obeta sodelujočim ekipam.

Glede na to, da na svetovnem prvenstvu v nogometu slovenske barve letos niso zastopane, večina Slovencev ob uspehih nobene izmed sodelujočih ekip ne skače v zrak.

Da je (ne)udeležba Slovenije na športnih spektaklih ključnega pomena, priznava tudi raper Challe Salle, ki poudarja, da letos prvenstva ne spremlja tako dejavno kot leta poprej. "Mogoče tudi zato, ker med ekipami ni Slovenije …" še dodaja.

Kolektivni duh je ob letošnjem spektaklu torej precej nastradal, vendar to ne pomeni, da smo Slovenci na nogomet popolnoma pozabili. Po vtisih smo povprašali še enega uspešnega slovenskega raperja, Zlatana Čordića – Zlatka. "Če bi na prvenstvu igrali Slovenija in Bosna in Hercegovina, bi navijal za njune izbrane vrste, ker pa ju letos na naboru ekip ni, zmago privoščim našim sosedom Avstrijcem," je za MMC povedal Zlatko in hudomušno pristavil, da zmago seveda privošči tudi Hrvatom – a šele po tem, ko Piranski zaliv tudi dokončno prepustijo Sloveniji.

Ne gre zanikati, da letošnji uspehi Hrvatov med Slovenci burijo številne duhove, vendar lahko upravičeno trdimo, da številni zmago sosedom na prvenstvu vseeno privoščijo. "Ker se letos Sloveniji ni uspelo kvalificirati, seveda navijam za naše bratske reprezentance, torej za Hrvaško in Srbijo," poudarja raper Boštjan Nipič – Nipke, ki se je slovenski glasbeni sceni v zadnjem času precej prikupil s hitoma Všeč tko k je in Noben me ne razume. "Mislim, da so s svojo igro letos rahlo presenetili tudi Švicarji, čeprav tudi na splošno veljajo za dobro reprezentanco," poudarja in dodaja: "Zmago pa zares privoščim Hrvaški – imajo odlično reprezentanco in dobre možnosti."

Tudi prepoznavni obraz RTV Slovenija, voditelj David Urankar, ki največji športni dogodek tega poletja spremlja z velikim navdušenjem, se pridružuje podpori Hrvatom. "Kdo bo zmagal na svetovnem prvenstvu? To je zelo nehvaležno vprašanje. Upam, da naši sosedje! Potem bo v Zagrebu in po celotni Hrvaški zares pravo navijaško vzdušje, ki bi se ga splačalo tudi obiskati in doživeti. Hrvatom moremo privoščiti. Dobro je biti dober sosed. Če na prvenstvu ni naših fantov, potem moramo privoščiti sosedom."

Sicer pa Urankar močno simpatizira z angleško izbrano vrsto. "Vedno so mi bili simpatični Angleži, mogoče tudi zato, ker čez leto veliko spremljam tudi angleško ligo. Dobro postavo pa imajo tudi Belgijci," še pojasnjuje in poudarja, da ga je letos najbolj navdušila tekma, v kateri je Japonska zaigrala proti Belgiji. "Presenetilo me je to, da so hitro izpadle tudi vse večje, svetovno prepoznavnejše reprezentance, pa tudi dejstvo, da se nobena afriška reprezentanca ni uvrstila v nadaljevanje prvenstva. Vsa leta se je namreč vsaj ena ekipa z afriške celine na svetovnem prvenstvu dobro prebijala in pokazala veliko energije, veliko hitrosti," še dodaja.

Kakšno je popolno navijaško vzdušje?

Natrpan urnik je pri ogledih tekem zagotovo velika ovira, pa tudi spremljanje v krogu prijateljev je na vsakodnevni ravni skorajda nedosegljiv scenarij.

"Glede na to, da sem precej zaseden, mi redkokdaj uspe pogledati tekmo v živo, na srečo imam televizijski paket, pri katerem lahko oddaje pogledam za nazaj. Verjetno za vse ljudi tak ogled tekme nima enakega učinka, ampak pri meni tak sistem funkcionira. Pri meni ne gre toliko, za koga navijam, "fuzbal" imam rad zaradi same igre," z nasmehom pove Zlatko, ki dodaja, da je z letošnjo napovedjo končnega zmagovalca nekoliko tvegal, vseeno pa vanjo verjame: "Končni zmagovalec bo po mojem mnenju organizator – sem pa prepričan, da sem eden izmed redkih, ki je takega mnenja."

"Če kar koli delam, si želim biti s srcem pri stvari, tako da lahko rečem, da sem s srcem pri stvari. Tako da sem tudi med tekmami precej … vzkipljiv. Tekma, razvoj same tekme se me lahko dotakne," pravi in dodaja, da je bila najbolj neverjetna tekma letos zagotovo tista, v kateri je Hrvaška premagala Argentino.

Nipke prisega na bolj tradicionalno obliko ogleda tekme. "Če že spremljam, navadno spremljam v družbi, kjer je pravo navijaško vzdušje, veliko pa je odvisno tudi od tega, ali igra moj favorit. Vsekakor strastno navijamo, kadar gre za pomembne tekme."

