Znanih pet avtomobilov, ki se bodo potegovali za naziv slovenski avto leta 2018

Slovenski avto leta 2018

23. december 2017 ob 06:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mazda CX-5, honda civic, peugeot 5008, škoda kodiaq in volkswagen polo je pet finalistov v izboru Slovenski avto leta 2018. Le eden izmed njih bo na prestolu zamenjal peugeota 3008. Vabimo vas, da izrazite svoje mnenje o finalistih.

Pet finalistov so tradicionalno med vsemi novimi modeli, ki so letos zapeljali na slovenski trg, izbrali bralci, gledalci in poslušalci sedmih sodelujočih medijev. Med njimi smo tudi mi, novinarji Avtomobilnosti in Avtomobilsko-prometnih minut na Valu 202.

V finalu bodo svoje ocene dodali še člani novinarske žirije, 26. zmagovalca od začetka izbora za slovenski avto leta pa bomo dobili v drugi polovici januarja. Ta bo na prestolu nasledil Peugeotevega športnega terenca 3008, ki je prepričljivo zmagal na jubilejnem 25. izboru za slovenski avto leta.

Drzen, inovativen, napreden, drugačen

Pri finalistih za slovenski avto leta nagrajujemo drznost in inovativnost, ki sta gonilo napredka v avtomobilski industriji. Avtomobil mora vizualno izstopati iz sivine. Ni dovolj, da ima le napredne elektronske pripomočke, ampak mora prvi predstavljati novosti na področju udobja in varnosti. Ne le, da ima napredne pripomočke, ti morajo na naših testiranjih delovati brezhibno in bolje od konkurenčnih.

Poziv ekipe in TV-oddaje Avtomobilnost ter avtomobilističnega spletnega portala MMC gledalcem in bralcem je, da raje kot za večja kolesa s svetlečimi platišči ali zmogljiv avdiosistem doplačajo za varnostne pripomočke. Če določen proizvajalec te pripomočke ponuja že v serijski opremi, toliko bolje, tudi njegova pot do zmage na izboru za slovenski avto leta 2018 bo s tem lažja.

Pravila izbora tudi določajo, da je lahko slovenski avtomobil leta samo tisti, ki si ga lahko privošči veliko Slovencev. Varovalka pri tem je vsaj 25 prodanih avtomobilov do konca glasovanja. Letos je bilo na seznamu kar 36 novih modelov. Kakšno je vaše mnenje o finalistih in o tem, katere adute mora imeti slovenski avto leta, pa lahko izrazite v komentarjih pod člankom.

Kateri so glavni aduti petih finalistov?

Volkswagen polo

Novi polo je nekoliko zrasel. Postal je daljši in širši, kar se kaže tudi v notranjosti. Potnikom, predvsem na zadnji klopi, je namenjeno veliko več prostora, zato se lahko s polom odpravijo tudi na daljše vožnje. Polo ponuja pestro izbiro motorjev za vsakogar, celo z močjo 147 kilovatov v polu GTI. Novi polo je zasnovan na koncernski platformi MQB, ki jo – seveda v številnih različicah - uporabljajo zelo različni avtomobili. To je omogočilo vgradnjo številnih naprednih sistemov, ki smo jih prvič srečali v tem razredu vozil, do zdaj pa so jih vgrajevali v golfa ali celo večjega passata. Med sistemi, ki jih je polo povzel po večjih avtomobilih, velja omeniti aktivni zaslon, zaznavanje objektov v mrtvem kotu, opozarjanje pred prečnim prometom, pomoč pri parkiranju s samodejnim parkiranjem in še marsikatere varnostne pripomočke, zaradi katerih je precej varnejši.

Honda civic

Hondi v Evropi in tudi pri nas ne cvetijo rožice, a kljub temu se lahko pohvalijo, da so v dobrega pol stoletja izdelali že dobrih 100 milijonov vozil. Civic je eden pomembnejših modelov, ki ima nešteto atributov, a zato tudi nekaj višjo ceno. In samosvojo obliko, ki je precej prilagojena okusu evropskih in s tem slovenskih kupcev. Tudi zaradi pestrejše ponudbe malih turbomotorjev. Vozne lastnosti so le ena od dobrih lastnosti civica. Prostornina prtljažnika meri 478 litrov v osnovni konfiguraciji, kar je še vedno skoraj 100 litrov več kot pri VW golfu. Vozniku so v pomoč številne napredne tehnologije, kot so radarski tempomat, sistem za vzdrževanje vozila na voznem pasu, opozorilo na možnost trčenja in samodejno zaviranje, prepoznavanje vozil v mrtvem kotu ...

Peugeot 5008

Po lanski zmagi modela 3008 ima letos Peugeot v finalu večjega sorodnika 5008. Peugeot 5008 je po novem križanec s sedmimi sedeži, in ne več klasični enoprostorec. 5008 ima veliko sorodnih genov z modelom 3008, tudi digitalne merilnike, predvsem pa stavi na večjo uporabnost, s katero dokazuje, da lahko tudi križanec po prostornosti konkurira enoprostorcem. V drugi in tretji vrsti so ločeni sedeži. Sedeže je mogoče nastaviti po dolžini in naklonu, ponujajo tudi možnost preklopa. Volumen je ob odstranitvi obeh sedežev v tretji vrsti mogoče povečati na 1.060 litrov, v vozilu pa je mogoče prevažati predmete do dolžine 3,2 metra, ko poklopimo naslonjalo sopotnikovega sedeža spredaj.

Mazda CX-5

O novi generaciji Mazdinega športnega terenca smo že na široko pisali, saj smo si jo premierno ogledali na avtomobilskem salonu v Los Angelesu, o njej pa smo se pogovarjali tudi z njenimi kreatorji, vodjo oblikovanja Kevinom Riceom in evropskim vodjo Mazde Jeffreyjem H. Guydnom. Zaščitni znak Mazdinega športnega terenca sta tehnologija Skyactiv in oblikovalski slog Kodo. Oblikovno predstavlja evolucijo, a je v resnici veliko učinkovitejša. To velja tudi za motorje, dvolitrski bencinski štirivaljnik skyactiv-G in 2,2-litrski štirivaljni turbodizel skyactiv-D. Novosti pri tem modelu so sistem za prepoznavanje prometnih znakov s prikazom na barvnem zaslonu na instrumentni plošči, projiciranje podatkov na vetrobransko steklo, električni pomik prtljažnih vrat z daljinskim upravljanjem in sistem nadzora vektorjev navora za boljšo vodljivost.

Škoda kodiaq

Škoda je veliko nemira povzročila že ob predstavitvi superba, ki se je izkazal za resnega passatovega tekmeca, tudi zaradi oblike. In nič drugače ni s kodiaqom, ki po zgledu drugih modelov ponuja enega največjih prtljažnikov, "v drobovju" pa najnovejšo tehnologijo s podpisom koncerna Volkswagen. Opcijsko je na voljo celo z zložljivo tretjo vrsto sedežev in za 18 centimetrov pomično vzdolžno drugo klopjo. Le eden izmed njegovih adutov je štirikolesni pogon. Voznik lahko izbira med različnimi programi delovanja v odvisnosti od podlage, med drugim tudi off-road paket. Tudi podvozje je po želji nastavljivo. V pomoč pri terenski vožnji je sistem štirih kamer, ki ponujajo 360-stopinjski pogled na okolico vozila. Sam zavira, do hitrosti 60 km/h pa omogoča tudi polavtonomno vožnjo v gneči.

Več o zgodovini izbora pa v videoprispevku na spodnji povezavi.

Gregor Prebil