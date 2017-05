Znanje in tehnologije iz tovornjakov v avtomobile

Učinkovita uporaba tehnologij

31. maj 2017 ob 13:15

Stuttgart - MMC RTV SLO

Daimler je znan po tem, da uspešno prenaša tehnologijo med različnimi segmenti. A to ne velja samo za tehnologijo, temveč tudi za vozniško kulturo, ki med drugim omogoča doseganje večje učinkovitosti.

Za doseganje manjše porabe Daimler spodbuja tudi učenje profesionalnih voznikov. Tehnika vožnje ima namreč kar tretjinski vpliv na porabo.

Vozniki gospodarskih vozil navadno spremljajo tudi bolj oddaljen promet in se s predvidevanjem izogibajo nepotrebnim manevrom. Tako denimo prispevajo k manjši porabi goriva in manjši obrabi zavor. Poleg tega bolj dosledno upoštevajo večja vozila ter vzdržujejo večjo varnostno razdaljo, tudi stransko. Upoštevati morajo tudi razporeditev tovora, ki ima veliko večji vpliv kot pri osebnih avtomobilih, pri čemer lahko vozniki slednjih s premišljenim natovarjanjem dosežejo boljšo stabilnost in vodljivost vozila.

Glede same tehnologije so razvojniki oddelka Daimler Trucks razvili številne rešitve, ki so nato našle pot tudi v Mercedesove avtomobile. Tako so denimo tudi pri avtomobilih začeli uporabljati aditiv za gorivo AdBlue, ki razkraja škodljive snovi, zlasti dušikove okside in je bil prvotno namenjen gospodarskim vozilom.

Pri težkih tovornih vozilih se stremi k čim večji učinkovitosti, saj zmanjšanje porabe že samo za en odstotek prispeva k večjemu dobičku podjetja, ki ga kupi in od katerega je odvisen njegov zaslužek. Sistem EcoSupport voznikom svetuje racionalen način vožnje. Nastal je za tovorna vozila, kasneje pa so ga začeli uporabljati tudi pri osebnih avtomobilih. Enako velja za sistem EcoRoll, ki v določenih primerih izključi delovanje pogonskega sklopa ter s tem omogoča varčevanje z gorivom. V osebnih avtomobilih smo to funkcijo najprej spoznali pri mercedesu razreda E, kjer omogoča t. i. jadranje.

Koristi povezljivosti

Veliko vlogo pri učinkovitosti pa lahko odigra tudi povezljivost. Stotine tipal, radarji, kamere in drugi detektorji zbirajo ogromno količino podatkov, ki jih je mogoče koristno uporabiti tako pri tovornih vozilih kot pri osebnih avtomobilih. V povezavi s satelitsko komunikacijo se ti podatki prek kompleksnih algoritmov analizirajo in uporabljajo v različnih segmentih. Platooing oziroma komunikacija med vozili v cestnem vlaku, pri katerem ima prvo vozilo vlogo “lokomotive” in ostalim sporoča spremembe smeri, kdaj je potrebno zavirati in druge manevre, predstavlja povezavo vehicle to vehicle (V2V), ki jo proizvajalci, zlasti v varnostne namene, razvijajo tudi za avtomobile. Tehnologija pa se prenaša tudi z lahkih gospodarkih vozil. Tako je Mercedes začel v osebne avtomobile vgrajevati sistem za stabilizacijo vozila ob bočnem vetru, ki je bi izvirno namenjen kombijem.

Martin Macarol