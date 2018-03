Znanstveniki kolonijo pingvinov odkrili kar s pomočjo satelitskih slik

Najprej so opazili iztrebke pingvinov

2. marec 2018 ob 17:35

Otočje Danger - MMC RTV SLO

Na otočju Danger ob Antarktiki so znanstveniki s pomočjo satelitskih slik odkrili gnezdišča največje kolonije adelijskih pingvinov. Na tem območju namreč gnezdi več kot 1,5 milijona pripadnikov te vrste.

Znanstveniki so znova dokazali, da lahko s pomočjo sodobne tehnologije dosežejo tudi kraje, ki so ljudem na prvi pogled popolnoma nedostopni.

Otočje Danger je svoje "nevarno" ime dobilo zaradi nevarne plovbe med otoki in težkega dostopa, saj so njegovi otoki skriti pod ledom. Otočje, ki leži na koncu največjega polotoka celine blizu Južne Amerike, so v preteklosti obiskali le redki, zdaj pa jih je s pomočjo satelitov preiskala ekipa strokovnjakov iz ZDA, Velike Britanije in Francije.

Veliko presenečenje

Znanstveniki so na satelitskih slikah, ki so bile zaradi velike oddaljenosti satelitov od otoka sprva zelo nejasne, najprej opazili ogromne količine pingvinjih iztrebkov. To je bil zanje znak, da je tam najverjetneje naseljena velika kolonija pingvinov. "Zelo zanimivo je, ko takšen velik naravni zaklad najdeš tam, kjer ga sploh nisi iskal," je za BBC povedal član raziskovalne ekipe Tom Hart.

"Po spoznanju, kako velika je kolonija pingvinov, smo ostali brez besed," je še povedala Heather Lynch z ameriške univerze Stony Brook.

Obisk otočja

Po natančnem pregledu satelitskih slik jim je uspelo ujeti ustrezne vremenske razmere, v času katerih so lahko z jahto obiskali otočje in kolonijo pingvinov prešteli tudi osebno.

V prvem popolnem popisu so raziskovalci ugotovili, da na otoku gnezdi okoli 750.000 parov adelijskih pingvinov. Večina pingvinov namreč gnezdi v dvojicah. Svoje gnezdo zgradijo iz trave, perja ali prodnikov. Samice znesejo eno ali dve jajci, ki jih pozneje valijo samci. Jajce prekrijejo s trebušno gubo in se od njega ne ločijo zlahka - ko zapustijo gnezdo, ga namreč vzamejo s seboj.

Na drugi strani Antarktike je število teh pingvinov v zadnjem času vztrajno upadalo predvsem zaradi tajanja ledu in globalnega segrevanja, piše francoska tiskovna agencija AFP. Odkritje je zato zagotovo presenetljivo in ima resne posledice na to, kako ravnamo s tem območjem, je še dejala Heather Lynch.

K. Ši.