Znanstveniki: Pomembno srečanje bi se moralo začeti s kavo

Nove ugotovitve

9. junij 2018 ob 10:15

Columbus - MMC RTV SLO, STA

Kava si je v zadnjih letih prislužila naziv superživila, do zdaj so znanstveniki ugotovili, da ščiti pred rakom, preprečuje diabetes, čisti ožilje in krepi spomin, a to še ni vse, po ugotovitvah znanstvenikov z ameriške univerze Ohio State kava pripomore tudi h konstruktivnemu ekipnemu delu.

Znanstveniki so ugotovili, da nas kava ne naredi zgolj bolj budnih, ampak tudi učinkovitejše, in to predvsem takrat, ko delamo v skupini. Pred zahtevno razpravo ali pomembnim sestankom je tako morda skupaj koristno popiti skodelico kave.

Kavni napitek pripomore h konstruktivnejšemu ekipnemu delu in vodi do pomembnejših prispevkov k razpravi. Celo v primeru zelo spornih tem poskrbi za boljše sodelovanje med člani skupine, so ugotovili.

Več kofeina, več pripravljenosti za sodelovanje

To so ugotovili na podlagi dveh opravljenih raziskav. V prvi so sodelujoči študenti ocenili delo svoje skupine kot uspešnejše, če so pred tem popili skodelico kave s kofeinom. Prav tako so bolje ocenili svoj prispevek k opravljenemu delu.

Dodatno so znanstveniki v drugi raziskavi preverili, koliko so udeleženci govorili in kako trdno so se držali teme razprave. Izkazalo se je, da so člani skupine pod vplivom kave s kofeinom več govorili in bili bolj osredotočeni na temo razprave kot pa tisti, ki so pili brezkofeinsko kavo. Prvi so bili tudi bolj pripravljeni vnovič sodelovati s člani svoje skupine kot pa tisti, ki niso bili deležni kofeina.

Kava poveča pozornost in prispeva k dosežkom skupine

Zdi se, da kava s tem, ko naredi ljudi bolj budne, "čudežno" deluje na delo v skupini, je povedal eden izmed avtorjev raziskave Amit Singh z univerze v Ohiu. "Ugotovili smo, da povečana pozornost pozitivno prispeva k dosežkom skupine," je pojasnil. Da kofein pripomore k večji budnosti, je sicer že dolgo znano. Novo pa je, da ne prispeva le k večji storilnosti posameznika, pač pa celotne ekipe.

Še en pozitiven učinek: čeprav je bila tema, o kateri so razpravljali – vstajniška gibanja – zelo kontroverzna in so se stališča zelo razlikovala, pa je vzdušje med razpravo pri pivcih kave ostalo konstruktivno. "Njihova razprava je bila sicer živahnejša, vendar so bili bolj pripravljeni vsak čas sodelovati s kolegi v svoji ekipi," je povedal Singh. To je morda še en razlog, da se težko srečanje ali pogovor začne s skodelico kave za vse.

Sa. J.