Odkritje velike količine diamantov, ki pa ne bodo končali v vitrinah draguljarn

Diamant brez primesi je brezbarven, kadar pa ima majhne vsebnosti drugih kemičnih prvin, se lahko obarva raznobarvno. Tako nastanejo barvni ali fantazijski diamanti, med njimi so najredkejši modri, zeleni in rdeči diamanti. Bolj pogosto najdemo rožnate, rumene, sive in črne diamante, ki so tudi mnogo cenejši. Foto: Reuters