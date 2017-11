Znova samska J.Law o hekerskem vdoru: "Kot da me je cel planet skupinsko posilil"

22. november 2017 ob 18:04

Z oskarjem nagrajena igralka Jennifer Lawrence se še vedno spopada s posledicami vdora v njen telefon, zaradi katerega so pred tremi leti na splet pricurljale fotografije, na katerih je bila igralka gola.

Zvezdnic franšize Igre lakote in filmov, kot sta Joy in Za dežjem posije sonce, je bila zgolj ena izmed žrtev hekerskega napada, ki so do zasebnih fotografij hollywoodskih zvezdnic, prišli z zlorabo storitve za shranjevanje vsebin iCloud. 27-letnica je v nedavnem pogovoru za Hollywood Reporter izjavila, da se je počutila, kot da jo je "cel planet skupinsko posilil".

"Ko se je zgodil vdor, sem se počutila tako onečaščeno, da vam ne znam povedati. Mislim, da še vedno procesiram, kaj se je zgodilo. In ne vem, počutim se, kot da me je cel planet skupinsko posilil. Kot da ni osebe na svetu, ki ni sposobna, da vidi te moje zasebne fotografije," je pojasnila v pogovoru in nadaljevala: "Lahko se znajdem na kakšnem pikniku in se lahko zgodi, da nekdo povleče svoj telefon iz žepa in ji j pokaže. Skoraj nemogoče je predelati takšne stvari."

Fotografije je igralka posnela za takratnega fanta Nicholasa Houlta, toda nato so jih hekerji ukradli s storitve za shranjevanje vsebin iCloud. Po končani preiskavi so krivca Ryana Collinsa iz Pensilvanije obsodili na 16 mesecev zapora, saj ga je sodišče spoznalo krivega za vdor v spletne račune.

Heker ni vdrl le v telefon Lawrenceove, ampak v več kot sto zvezdniških računov. Pridobil je fotografije manekenke Care Delevingne, starlete Kim Kardashian, pevke Rihanne, modne oblikovalke Mary-Kate Olsen, manekenke Kate Upton, igralke Lee Michele in pevke Selene Gomez.

Toda igralka ni tožila nikogar. "Nič me ne bi pomirilo. Nič ne bi vrnilo fotografije mojega golega telesa meni in Nicu - osebi, kateri so bile namenjene. Zato se nisem zanimala za tožbe, samo v okrevanje," je razložila igralka. Hkrati pa se je zavedala, da je to spremenilo njeno podobo vzornice mladim: "Če mi je kdo pred letom in pol rekel, da sem dobra vzornica za dekleta, sem tekla v kopalnico, kjer sem se jokala, ker sem se počutila kot sleparka. Nisem mogla verjeti, da name še kdo gleda tako po vsem, kar se je zgodilo. Veliko stvari moraš predelati, ko tako vdrejo v tvojo zasebnost."

J.Law znova samska

Igralka se je razšla s Houltom leta 2015. Za njim se je sestajala s pevcem skupine Coldplay Chrisom Martinom, zadnje leto in pol pa so jo povezovali z režiserjem Darrenom Aronofskyjem. Toda kot so potrdili viri za spletno stran JustJared.com, sta se 27-letna igralka in 48-letni režiser, ki sta se v romantično zvezo zapletla med snemanjem filma mati!, razšla že prejšnji mesec. "Še vedno ostajata prijatelja," so dejali viri za Entertainment Tonight.

