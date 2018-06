Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tudi lani so Rock mulčki z gosti pričarali nepozaben koncert. Foto: Facebook/Zveza prijateljev mladine Slovenije Dodaj v

ZPMS bo Dan za rock sklenil z dobrodelnim koncertom Otroci za otroke

Vstop je brezplačen

8. junij 2018 ob 16:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) v soboto ob 20. uri na Kongresnem trgu organizira koncert Otroci za otroke, ki bo zadnja točka celodnevnega dogajanja, imenovanega Dan za rock, ki bo na Kongresnem trgu potekalo v sklopu festivala Junij v Ljubljani.

ZPMS znova prireja dobrodelni koncert Otroci za otroke, ki bo letos pospremljen s celodnevnim dogajanjem, imenovanim Dan za rock z Zvezo prijateljev mladine Slovenije.

Med 10.00 in 12.30 ter med 15.00 in 17.00 bodo obiskovalci lahko izdelovali rockovski nakit, se preizkusili v raznih rockovsko navdahnjenih likovnih in ustvarjalnih aktivnostih, pogumni pa se bodo lahko preobrazili v rockerje in se v glasbenem kotičku dokazali kot prave rockovske zvezde. Na voljo bodo tudi športne aktivnosti in fotokotiček.

Dobrodelni koncert Otroci za otroke bo posnela Televizija Slovenija in ga v soboto, 16. junija, ob 20. uri predvajala na Prvem programu TV Slovenija, prav tako pa bo 16. junija, ob 20. uri na Radiu Slovenija potekal prenos koncerta.

.

Ob 20. uri bo na odru Kongresnega trga na vrsti težko pričakovani glasbeni program. Mlada glasbena zasedba 8energy bo poskrbela za energično ogrevanje, nato pa bodo oder zasedli pobudniki dobrodelnega koncerta – otroci otroškega pevskega zbora Osnovne šole Nove Jarše – Rock mulčki, pod vodstvom zborovodje Emirja Jušiča.

Rock mulčki na odru z znanimi glasbeniki

Z Rock mulčki bodo zaigrali in zapeli znani slovenski glasbeniki – Grega Skočir (Big Foot Mama), Hamo (Tribute 2 Love), Neisha in Mala šola rokenrola, Tina Marinšek, Tinkara Kovač, Dan D, Klemen Klemen, Orlek, MRFY, BO! in Koala Voice, na odru pa se jim bodo pridružili tudi otroci iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana in Otroški pevski zbor Osnovne šole Koper. Glasbeni del bo popestrila tudi plesna točka plesalke na vozičku Nastije Fijolič in njenega soplesalca Klemena Pirmana.

Omogočimo letovanje otrok iz socialno šibkejših okolij

Dan za rock bo namenjen tudi zbiranju donacij za podporo humanitarnega programa Pomežik soncu®, s katerim si ZPMS prizadeva čim več otrokom iz socialno ogroženih družin omogočiti brezplačne počitnice.

S poslanim SMS-om s ključno besedo POMEZIK5 na 1919 pa lahko že darujete 5 evrov za letovanje otrok iz socialno šibkejših okolij.

Sa. J.