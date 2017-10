Župan Manhattna bo postal že, če bo glasoval le sam zase

Edini, ki je uradno prijavil svojo kandidaturo

9. oktober 2017 ob 16:53

Manhattan - MMC RTV SLO

Novembra se bodo Američani v posameznih zveznih državah odpravili na lokalne volitve. Župana bodo izbirali tudi prebivalci Manhattna v Montani, oziroma ta lahko izbere kar sam sebe.

Na glasovnici v mestecu s 1.500 prebivalci na severozahodu ZDA bo namreč pisalo samo eno ime - Glen Clements.

Edini je namreč, ki je uradno priglasil svojo kandidaturo, zato bodo prešteli samo glasove, oddane zanj - morebitnih naknadno vpisanih imen ne bodo upoštevali. Za zmago tako potrebuje že en sam glas, kar pomeni, da bo župan postal že, če bo glasoval sam zase.

Za lokalni časnik The Bozeman Daily Chronicle je geolog in mornariški veteran Clements pojasnil, da sta ga v kandidaturo prepričala soseda - sicer tajnica v mestni hiši - in policist, ki sta mu povedala, da se je mesto znašlo pred težavo, saj se nihče ne želi potegovati za vodilni stolček.

Dodal, da se veseli, da bo zasedel položaj, ki ga nihče ne želi, je poročala tiskovna agencija Associated Press.

T. H.