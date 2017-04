Zvečer boste izbrali najboljšo slovensko popevko

Prihodnji petek še festival Poprock

15. april 2017 ob 08:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dneve slovenske zabavne glasbe (DSZG) je v ponedeljek odprla Neisha, zvečer pa se bodo nadaljevali z izborom najboljše popevke. V ogenj se bo podalo 12 izvajalcev, eden izmed njih bo nasledil Evo Boto.

Na festivalu Popevka, ki bo potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo predstavili: Matjaž Kumelj s skladbo Po svoji poti, Nuška Drašček s skladbo Tak dan, Omar Naber s skladbo Miže, Aleksander Novak s skladbo Dotik stare Ljubljane, Mon'ami s Kušn me, Slavko Ivančič s skladbo Med valovi in oblaki, Po drugi strani s skladbo Na konec Ljubljane, Zala Smolnikar s skladbo Fant z ulice, Gašper Rifelj s skladbo Utrip srca, Jana Šušteršič s skladbo Sama, Alex Volasko s skladbo Nad Ljubljano se dani in Darja Švajger s skladbo Slutnja.

DSZG lahko spremljate tudi na družbenih omrežjih:

- Facebook

- Twitter,

- in Instagram.



Po njihovih nastopih bo strokovna žirija izbrala tri najboljše skladbe, zmagovalno popevko pa bodo nato določili gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem.

Revijalni program

Poleg tekmovalnih skladb bo mogoče slišati tudi lansko zmagovalno skladbo Kaj je to življenje v izvedbi Eve Boto, del novega slovenskega muzikala Vesna ter najlepše skladbe Jožeta Privška. Večer bosta povezovala Alenka Godec in Uroš Smolej, režiral pa Nejc Levstik.

Izbor bosta od 20.00 naprej neposredno prenašala prvi televizijski in prvi radijski program, dogodek pa si bo mogoče ogledati tudi prek spleta na MMC-ju.



Prihodnji teden vrhunec

Prihodnji petek, 21. aprila, se bo zgodilo še zadnje dejanje DSZG 2017 - festival Poprock s prav tako 12 nastopajočimi in enakim načinom izbiranja zmagovalca.

Po razglasitvi zmagovalca Poprocka pa bo strokovna žirija, upoštevajoč vse skladbe, predstavljene tako na Poprocku kot na Popevki, podelila nagrado za najboljše besedilo, nagrado za najboljšo interpretacijo, nagrado za najboljšo priredbo in nagrado za najbolj obetavnega avtorja ali izvajalca.

A. P. J.