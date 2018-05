Zvezdne steze 4: krmiljenje vesoljske sage prvič zaupano režiserki

Film Zvezdne steze 4 bo režirala S. J. Clarkson

Še pred lanskim prihodom tretjega dela znanstvenofantastične franšize Zvezdne steze v kinodvorane so snovalci naznanili, da že razmišljajo o četrtem nadaljevanju, te dni pa so razkrili tudi, kdo bo sedel na režiserski stolček.

Režijo četrtega dela franšize bo tako po poročanju ameriških medijev prevzela Britanka S. J. Clarkson, s čimer bo postala prva ženska na tem mestu.

S. J. Clarkson je do zdaj med drugim režirala več epizod televizijskih serij, kot so Dexter, Bates Motel, Grda račka in Oranžna je nova črna, pa tudi na Marvelovih likih zasnovani seriji Jessica Jones in The Defenders. Leta 2010 je režirala še film Toast, v katerem sta igrala Freddie Highmore in Helena Bonham Carter.

Kapitan Kirk sreča svojega očeta

Sicer pa naj bi se produkcijska hiša Paramount še pogajala s Clarksonovo okoli detajlov sodelovanja. Po pisanju Varietyja bo tudi tokrat v vlogi kapitana Kirka nastopil Chris Pine, znova pa bo mogoče videti Zacharyja Quinta, ki bo upodobil Spocka.

Variety navaja še, da bo časovno potovanje kapitanu Kirku omogočilo snidenje s svojim očetom. Vloga očeta naj bi bila zaupana Chrisu Hemsworthu, ki je že v letu 2009 odigral eno izmed stranskih vlog v prvem delu, naslovljenem zgolj Zvezdne steze, ki ga je režiral J. J. Abrams. Omenja se, da naj bi bila v igralski ekipi znova Zoe Saldana in Simon Pegg.

Trekiji so se zgrinjali v Dortmund

V zadnjih dneh aprila je na sejmišču Messe Westfallenhallen v Dortmundu v Nemčiji potekala tridnevna prireditev Destination Star Trek, uradna evropska konvencija za privržence te vesoljske sage, se pravi za t. i. trekije. Letošnje dogajanje je bilo v znamenju 25. obletnice serije Zvezdne steze: Deep Space Nine, ki so jo snemali med letoma 1993 in 1999.

Konvencije se je udeležilo več igralcev iz obdobja Zvezdnih stez 90. let preteklega stoletja, nesporna ikona srečanja pa je seveda bil stas in glas prvega kapitana Kirka, William Shatner.

Tarantino po sledeh Zvezdnih stez?

Omenimo tudi, da je Paramount te dni sporočil, da pripravlja še en projekt, vezan na te vesoljske uspešnice, režijo katerega so zaupali Quentinu Tarantinu, produciral pa ga bo J. J. Abrams. Ob tem so poudarili, da bo dogajanje postavljeno v drug časovni okvir, kot napovedane Zvezdne steze 4, pa tudi luč sveta naj bi ugledal po premieri prihajajočega četrtega dela.

