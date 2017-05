Zvezdnica serije Brez sramu skočila v zakonski jarem

Nova hollywoodska poroka

29. maj 2017 ob 08:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

Prejemnica nagrade filmskih kritikov za mlado igralko leta 2005 in zvezdnica serije Brez sramu Emmy Rossum je dahnila usodni "da" ustvarjalcu serije Mr. Robot Samu Esmailu.

Zasebna slovesnost je potekala sredi New Yorka, so potrdili viri za spletno stran revije People. Priča temu veselemu dogodku pa so bili tudi znani hollywoodski obrazi, med njimi Robert Downey Jr., William H. Macy, Rami Malek, Christian Slater, Charly Chaikin in Hilary Swank.

Na slovesnosti sta si izmenjala prstana, ki naj bi stala vsak posebej dobrih 65.000 evrov, so zapisali na E! Newsu. Esmail je nosil črno moško obleko, medtem ko je Rossumova nosila obleko oblikovalke Caroline Herrera.

Par se je začel sestajati leta 2013, ko je Rossumova zaigrala v Esmailovem prvem celovečercu z naslovom Comet. Zaročila sta se avgusta 2015 in samo mesec za tem je Rossumova razlagala v medijih, da se ji ne mudi pred oltar. "Samo uživala bi rada v kakšni sekundi," je takrat povedala igralka za E! News.

K. K.