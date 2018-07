Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Igralka je svojo zaroko naznanila prek družbenega omrežja Instagram z videoposnetkom, na katerem je Cook posnel odziv svoje izbranke, ko ji je postavil vprašanje, ali bi se poročila z njim. Foto: Reuters Dodaj v

Zvezdnica Velikih pokovcev namesto na medene tedne v bolnišnico

Razlog za operacijo še ni znan

6. julij 2018 ob 08:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Manj kot teden dni po poroki s profesionalnim jahalcem Karlom Cookom je zvezdnica serije Veliki pokovci Kaley Cuoco končala v bolnišnici, saj je morala na operacijo rame.

"Ko greste namesto na medene tedne na operacijo rame in vaš mož deli z vami veselje na poti do okrevanja ... hvala za vso ljubezen in podporo," je zapisala 32-letna igralka na družbenem omrežju Instagram. Poleg je objavila fotografijo, na kateri leži na bolniški postelji, družbo pa ji dela Cook. Ob tem se je igralka še pošalila, da bo Cook v nadaljevanju okrevanja dobil priložnost, da bo posnel še več šaljivih fotografij.

Razlog, zakaj je morala igralka na operacijo, ni znan, je poročala spletna stran Fox News. Kaley Cuoco in 27-letni Cook sta se zaročila lani, na igralkin 32. rojstni dan. Za igralko je to že drugi zakon, prvič je pred oltar stopila s teniškim igralcem Ryanom Sweetingom, njun zakon pa se je končal zgolj po 21 mesecih.

K. K.