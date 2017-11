Zvezdnik serije Opravljivka obtožen posilstva

Ed Westwick naj bi igralko posilil leta 2014

7. november 2017 ob 15:41

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Kristina Cohen je v dolgem in podrobnem zapisu na Facebooku stanovskega kolega Eda Westwicka, najbolj znanega po vlogi Chucka Bassa v seriji Opravljivka, obtožila posilstva.

Dogodek naj bi se zgodil pred tremi leti, ko se je Cohenova sestajala z neimenovanim producentom. Ta naj bi jo pripeljal k Westwicku domov, kjer je 30-letni igralec predlagal orgijo. Cohenova je na tisti točki hotela oditi, a baje njen spremljevalec ni želel užaliti Westwicka, zato je Cohenovo prepričal, da ostaneta.

Westwick naj bi nato Cohenovi predlagal, "da malce zaspi", ko pa se je zbudila, naj bi jo igralec s prsti posiljeval.

"Tako sem šla in se ulegla v sobi za goste, kjer sem nazadnje zaspala, a sem se zbudila z Edom na sebi in z njegovimi prsti v sebi. Rekla sem mu, naj neha, a je bil močan. Otresla sem se ga, kolikor sem mogla, a je zagrabil moj obraz, me stresel in mi rekel, da me hoče pof***ti. Bila sem paralizirana, preplašena. Nisem mogla govoriti, nisem se mogla premakniti. Držal me je in me posilil," je zapisala.

Čistka v Hollywoodu

"Bila je nočna mora, dnevi, ki so sledili, pa niso bili nič boljši. Producent je zvalil krivdo name in mi rekel, da sem dejavno sodelovala pri tem. Rekel mi je, da ne smem nikomur povedati, ker bo Ed poslal ljudi nadme, me uničil in bom lahko pozabila na igralsko kariero. Rekel mi je, da nikakor ne smem naokoli govoriti, kako me je Ed posilil, in da si res ne želim biti "tisto dekle"," je še zapisala.

Westwick se na obtožbe še ni odzval.

Navedbe Cohenove so se pojavile v času, ko v Hollywoodu poteka velika čistka spolnih iztirjencev, ki jih je v mestu sanj očitno precej. Plaz so sprožile obtožbe na račun nekoč mogočnega producenta Harveyja Weinsteina, ki ga je že 80 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja in posilstev, nadaljevalo pa se je s Kevinom Spaceyjem, ki so ga zaradi spolnega nadlegovanja mladih moških in fantov tudi odpustili iz serije Hiša iz kart.

Poleg Weinsteina in Spaceyja se obtožb spolnega nadlegovanja v zadnjih tednih otepajo še Ben Affleck, Dustin Hoffman, Brett Ratner, Jeremy Piven in Danny Masterson.

K. S.