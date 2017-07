Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jesse Williams v seriji Talenti v belem upodablja lik zdravnika Jacksona Averyja. Foto: Reuters Minka Kelly se je javnosti vtisnila v spomin po svojih vlogah v serijah, kot so Friday Night Lights, Parenthood in Čariljevi angelčki. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zvezdnik serije Talenti v belem zagovarja svojo ločitev

Jesse Williams na udaru kritikov

13. julij 2017 ob 21:08

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nad igralca Jesseja Williamsa se je usul plaz kritik, ko je naznanil, da se po petih letih zakona ločuje. Pojavila so se ugibanja, da je zvezdnik serije Talenti v belem našel novo ljubezen.

35-letni igralec je z Aryn Drake-Lee, s katero sta še vedno v postopku ločitve, preživel 13 let svojega življenja. Spoznal jo je, še preden je prišel v Hollywood in je delal kot učitelj. Toda, ko se je pojavil v seriji Talenti v belem, se je zanimanje javnosti za njegovo zasebno življenje tako povečalo, da so začeli njegovi oboževalci kritizirati Drake-Leejevo zaradi njenega videza.

Williams se je pojavil v videoposnetku, ki je pospremil izdajo novega albuma 4:44 raperja Jay-Z-ja, in v njem razčistil z govoricami. "13 let sem bil v zvezi, 13 pravih let, ne sedem let, 13 let in kar naenkrat pi*** pišete mnenjske članke, da sem zakockal 13-letno razmerje. To je bila najbolj boleča izkušnja, ki sem jo doživel v življenju z osebo, ki sem jo ljubil z vsem srcem. Pišejo, da sem zavrgel svojo družino zaradi nekega čednega dekleta, s katerim delam," je povedal Williams v videoposnetku.

Williams in Drake-Leejeva sta se spoznala leta 2007 in imata dva otroka – triletno Sadie in dve leti starega Maceota, za katera se zdaj borita na sodišču. Junija je portal E! News poročal, da se Williamsovi odvetniki trudijo, da bi lahko igralec čim več časa preživel s svojima otrokoma.

Toda vedno glasnejše so govorice, da je Williams znova zaljubljen. Po poročanju revije People je njegova nova izbranka 37-letna igralka Minka Kelly. "Lepo se imata skupaj," je dejal vir za revijo People. A javnost je na strani Drake-Leejeve, saj obsojajo Williamsovo novo izbranko z besedami "uničevalka zakona".

K. K.