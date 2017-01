Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Keanu Reeves in Carrie-Anne Moss, ki sta v Matrici tvorila ljubezenski par, leta 2017 in leta 1999. Foto: AP/Reuters Trojica je leta 2003 v Cannesu predstavila zadnji del trilogije - Matrica Revolucija. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zvezdniki Matrice spet skupaj v Hollywoodu po dolgih 14 letih

Nostalgičen trenutek

31. januar 2017 ob 21:32

Los Angeles - MMC RTV SLO

Skupaj so pred leti navduševali v trilogiji Matrica, ljubitelji filma pa so nostalgično podoživeli zlate čase filma, ko so se glavni zvezdniki Keanu Reeves (Neo), Laurence Fishburne (Morfej) in Carrie-Anne Moss (Trinity) po dolgih letih spet skupaj sprehodili po rdeči preprogi.

52-letni Keanu Reeves in 55-letni Laurence Fishburne sta namreč v Los Angelesu predstavila nadaljevanje filma John Wick, v katerem igra glavno vlogo prav Keanu, ena izmed stranskih vlog pa je pripadla Laurenceu. Igralcema se je na zabavi in premieri pridružila tudi 49-letna soigralka iz Matrice Carrie-Anne Moss, kar je med zbranimi oboževalci zagnalo krik in veselje.

Trojica je po dolgih letih spet skupaj stopila na rdečo preprogo, natančneje že 14 let je minilo, odkar so po svetu predstavljali zadnji del filmske trilogije, Matrica Revolucija. Tudi na zabavi so se med sabo družili, tako so veselo pozirali fotografom.

Keanu je za Reuters povedal, da je navdušen, ker je ponovno nastopil v vlogi Johna Wicka, hvaležen pa je tudi, ker lahko ponovno sodeluje s tako velikim igralcem, kot je Laurence.

Uspešnica bratov Wachowski

Ena najbolj priljubljenih znanstvenofantastičnih trilogij, ki temelji na enakosti zgodbe, likov in igralcev. Brata Larry in Andy Wachowski sta leta 1999 posnela zapleten film, v katerega sta vrgla skoraj vse, kar ju je zanimalo (znanstvena fantastika, filozofija, borilne veščine ...), in svetu prikazala Matrico. Nesluten komercialni uspeh je bil vzrok za nadaljevanje. Ustvarjalci so zaradi racionalizacije stroškov obe nadaljevanji Matrco Reloaded in Matrico Revolucijo posneli hkrati in ju na tržišče z nekajmesečnim zamikom prinesli leta 2003. Čeprav nadaljevanje zgodbe ni na isti kakovostni ravni, pa je Matrica zaslužna za marsikatero novost na platnu, na čelu s superpočasnimi posnetki (bullet time).

Spodaj si lahko pogledate fotoutrinke s ponedeljkove premiere filma John Wick, kot tudi nekaj fotoutrinkov iz preteklosti, ko je filmska ekipa Matrice skupaj po svetu predstavljala trilogijo.

