Zvezdniki serije One Tree Hill po petih letih spet skupaj

Srečanje brez glavnega zvezdnika

9. maj 2017 ob 17:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Sophia Bush, Antwoon Taylor, Stephen Colletti in Shantel VanSanten so se po petih letih znova zbrali na enem mestu in sprožili val nostalgije med oboževalci nekdaj priljubljene serije One Tree Hill.

Devet sezon, 187 epizod in nešteto nepozabnih televizijskih trenutkov je zapuščina, ki so jo zapustili ustvarjalci najstniške serije. Prvo epizodo so posneli leta 2003 in kmalu za tem so jo gledalci vzeli za svojo. Serija je preživela številne odhode glavnih igralcev, spajanje televizijske mreže, bizarne zaplete, dva časovna preskoka, poskus umora in še kaj.

Serija, ki jo je "zakrivil" Mark Schwahn se je vrtela okoli polbratov Lucasa in Nathana ter deklet v njunem življenju: Peyton, Haley in Brooke. Izhodišče je bil odnos med polbratoma, ki sta se borila za premoč na košarkarskem igrišču in zunaj njega. Velik uspeh serije je sledil po ukinitvi nekoč priljubljene serije Simpatije (Dawson's Creek).

A za razliko od predhodnice je bila serija One Tree Hill veliko bolj temačna in resna - z drugimi besedami: rasla je s svojimi gledalci. Serija je pomagala glavnemu igralcu Chadu Michaelu Murrayju, da se je proslavil v svetu blišča in zabave, toda ni dočakal konca serije, saj jo je zapustil v šesti sezoni.

Zadnja epizoda se je na ameriških televizijah odvrtela aprila 2012. In od takrat so se igralci razkropili vsak na svoj konec. Del igralskega ansambla se je sicer združil julija lani na konvenciji InsideOTH. Tam so se oboževalci lahko družili z Murrayjem (Lucas), Hilarie Burton (Peyton), Bethany Joy Lenz (Haley), Antwonom Tannerjem (Skills) in Leejem Norrisom (Mouth).

