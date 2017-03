Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! V seriji Veliki pokovci so v ospredju trije ženski liki, toda do zdaj sta dve igralki prejemali bistveno manjše plačilo kot Cuocova, ki je bila v igralskem ansamblu od samega začetka. Foto: Reuters Med igralkami v seriji Veliki pokovci je največja zaslužkarica Kaley Cuoco. Foto: Reuters Mayim Bialik je bila za svojo vlogo v Velikih pokovcih štirikrat nominirana za emmyja v kategoriji najboljša stranska vloga v humoristični seriji. In prejela nagrado kritikov v isti kategoriji. Foto: Reuters Veliki pokovci veljajo za eno izmed najbolj uspešnih humorističnih serij zadnjih let. Foto: Reuters Ob slovesu serije so si zvezdniki serije Prijatelji zagotovili svoj delež od avtorskih pravic. Foto: Reuters Glavni igralci serije Prijatelji so v zadnjih dveh sezona služili po milijon ameriških dolarjev na epizodo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zvezdniki Velikih pokovcev in njihova pravica - enakopravna plača

Po vzoru zvezdnikov serije Prijatelji

2. marec 2017 ob 18:57

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pet glavnih igralcev humoristične serije Veliki pokovci je stopilo na stran dveh soigralk, ki so po prejšnji pogodbi prejemale kar za 80 odstotkov nižjo plačo kot oni.

O plačah glavnih zvezdnikov serije Veliki pokovci so se mediji najprej razpisali leta 2014, ko so Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg in Kunal Nayyar za nastop v eni epizodi prejeli milijon ameriških dolarjev. Toda dve članici igralskega ansambla Mayim Bialik in Melissa Rauch sta zaslužili bistveno manj. 200.000 ameriških dolarjev na epizodo.

V obdobju pogajanj za snemanje enajste in dvanajste sezone je po poročanju revije People peterica glavnih igralcev prostovoljno pristala na znižanje svoje plač - v korist Bialikove in Rauchove.

Po poročanju spletne strani Variety bo najverjetneje pet glavnih zvezdnikov, ki zdaj zaslužijo okoli milijon na epizodo, zaslužilo 100.000 ameriških dolarjev manj, če pride do enajste in dvanajte sezone. S tem se bo pol milijona "privarčevanega" denarja razdelilo med Rauchovo in Bialikovo. Televizijski hiši CBS in WB pa poteze zaenkrat še nista komentirali.

Obe igralki, ki sta se igralskemu ansamblu pridružili v tretji sezoni, preden sta postali stalni članici ekipe v četrti, sta postali ključna delčka "sestavljanke" Velikih pokovcev. Z emmyji nominirana Bialikova v seriji upodablja Amy Farrah Fowler - dekle glavnega junaka Sheldona (ki ga upodablja Parsons). Medtem ko Rauchova upodablja Bernadette Rostenkowski ženo Wolowitza (ki ga upodablja Helberg).

Po vzoru kolegov iz serije Prijatelji

Pogajanja okoli plač spominjajo na dni, ko so se glavni zvezdniki serije Prijatelji leta 2002 borili za povišice. Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer in Matthew Perry so takrat sklenili dogovor, da je vsak izmed njih prejel za 22 epizod na bančni račun 22 milijonov ameriških dolarjev. In to v sezoni, za katero so sprva mislili, da bo zadnja. A življenjsko dobo serije so po zgodovinskem uspehu za igralce podaljšali še za dve leti.



Igralci v seriji Prijatelji so na začetku prejemali 22.500 ameriških dolarjev na epizodo. Ko sta v drugi sezoni prišla v ospredje lika Schwimmerja in Anistonove, se jima je to poznalo tudi na bančnem računu. Toda razlike v plačah niso bile všeč igralski zasedbi. Zato so stopili skupaj in se za tretjo sezono izborili, da so na račun znižanja plače Schwimmerja in Anistonove vsi plačani enako.

Pobudo za ta podvig pa sta dala kar Schwimmer in Kudrowa. In od takrat naprej so vsi igralci prejemali enake plače. Ta pa se je iz 75.000 na epizodo v prvi sezoni dvignila na milijon ameriških dolarjev v deveti in deseti sezoni. Največji dvig plače so igralci doživeli med šesto in sedmo sezono, ko se jim je plača iz 125.000 na epizodo dvignila na 750.000 ameriških dolarjev.

Upravičeni milijoni?

Ustvarjalka serije Prijatelji Martha Kauffman je leta po snemanju priznala, da je bil dvig plače na milijon ameriških dolarjev na epizodo "smešen". Toda igralci se z njo niso strinjali. Kudrowa se je branila z besedami, da je v času največje izpostavljenosti nujno, da iztržiš največ. Igralci so po njenih besedah svobodnjaki, zato se morajo pripraviti na trenutek, ko bodo znova brez dela.

Prav tako je zagovarjala plačo z besedami, da so igralci razlog za uspeh serije, ki brez njih ne bi doživela takšnega uspeha. Morda je prav ta mentaliteta vodila zvezdnike Prijateljev, da so začeli služiti tudi na račun avtorskih deležev, ki jim je pripadal kot članom sindikata. Po poročanju USA Today vsak izmed nekdanjih zvezdnikov serije danes služi okoli 20 milijonov na leto prav zaradi avtorskih deležev.

K. K.