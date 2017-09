Zvezdniška pomoč za prizadeti Portoriko - Jennifer Lopez daje kar milijon dolarjev

Mošnjiček so razvezali tudi drugi

26. september 2017 ob 18:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ob naravni katastrofi, ki je zaradi orkana Maria prizadela Portoriko, je ameriški predsednik Donald Trump ostal precej hladen, v nasprotju z zvezdniki, ki so nemudoma ponudili pomoč.

Na Twitterju je Trump zapisal, da je otok, ki je čezmorsko ozemlje ZDA, po orkanu v velikih težavah, a hkrati poudaril, da je treba rešiti milijarde dolarjev dolga do bank na Wall Streetu, zaradi česar je bil nemudoma tarča očitkov, da ne premore sočutja. To pa so takoj pokazali slavni Američani, ki imajo korenine na tem karibskem otoku.

Najbolj zajeten kup denarja je prizadetemu območju namenila pevka Jennifer Lopez; je sicer rojena in odrasla Newyorčanka, vendar pa sta oba njena starša Portoričana. Celoten prihodek njene lasvegaške turneje All of Me - to je kar milijon ameriških dolarjev - bo nakazala dobrodelnim in nevladnim organizacijam.

Na novinarski konferenci je dodala, da bo denarno pomoč za Portoriko prispeval tudi njen fant in nekdanji igralec New York Yankeejev Alex Rodriguez, enako pa bo po poročanju medijev naredil tudi njen nekdanji soprog in pevec Marc Anthony.

100.000 dolarjev je že nakazal tudi Ricky Martin, še enkrat toliko pa tudi raper Daddy Yankee - oba Portoričana. Yankee je svoje oboževalce še pozval, naj pomagajo tudi v obliki gmotne pomoči ter darujejo plastenke vode, insekticide in baterijske svetilke, saj večina ljudi na otoku ostaja brez električne energije.

T. H.