Zvezdniške molitve za Ariano Grande in ljudi Manchestra

Turnejo Dangerous Woman pevka prekinila

23. maj 2017 ob 15:57,

Los Angeles - MMC RTV SLO

"Zlomljena. Iz dna srca, tako žal mi je. Nimam besed," je vse, kar je po tragediji na svojem koncertu v Manchestru na Twitterju zmogla zapisati poppevka Ariana Grande.

Zdaj so se z besedami podpore oglasile še njene stanovske kolegice Demi Lovato, Katy Perry, Taylor Swift in druge zvezde.

"Namenjam misli, molitve in solze vsem tistim, ki jih je prizadela tragedija v Manchestru. Pošiljam vam vso ljubezen," je tvitnila Taylor Swift, Lorde pa: "Vsakemu glasbeniku je ob tem kar slabo in se počuti odgovornega - koncerti bi morali biti za vas varni. To je res najhujša nočna mora. Pošiljam ljubezen Manchestru in Ari."

Katy Perry je vsem obiskovalcem dogodka namenila molitve, prav tako Demi Lovato, ki je bila "v solzah, ko si je predstavljala nedolžne obiskovalce koncerta, ki so umrli". Na omenjenem družbenem omrežju se je oglasila tudi starosta popscene, Cher, ki je ljudem Manchestra namenila molitve in se spomnila vseh lepih časov, ki jih je tam preživela.

23-letna Ariana Grande je poleg pevskih talentov tudi igralka, svojo kariero je začela na Broadwayu v muzikalu 13, nato pa pri 16 dobila vlogo v Nickelodeonovi seriji Victorious. Svojo glasbeno kariero je začela prav s soundtrackom iz omenjene serije, svoj prvi studijski album Yours Truly pa izdala leta 2013. Pevka, njeni predniki so bili italijanskega rodu, katere glasovni razpon nekateri primerjajo s popdivo Mariah Carey, je posebej priljubljena pri najstniškem občinstvu in je druga po vrsti med zvezdniki z največ sledilci na Instagramu, takoj za Seleno Gomez.

Na (zdaj do preklica prekinjeni) turneji, v katero je bil vključen tragični manchestrski koncert, predstavlja svoj aktualni tretji album Dangerous Woman, ki je izšel lani, v letu, ko so jo pri reviji Time uvrstili na seznam 100 najvplivnejših ljudi na svetu.

