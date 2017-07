Zvezdniški baby boom: po Sereni naraščaj oznanili tudi Jessica Alba, Bar Refaeli ...

Prvi, drugi, za nekatere pa že tretji otrok na poti

18. julij 2017 ob 09:25

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodske štorklje imajo oziroma bodo imele v naslednjih mesecih precej dela – zadnji v vrsti znanih, ki pričakujejo naraščaj, so Mindy Kaling, Topher Grace in Jessica Alba, ki se bo razveselila že tretjega otroka.

Jessica Alba je tako pred dnevi na Instagramu objavila fotografijo svojih dveh hčera, 9-letne Honor in 5-letne Haven, ki v rokah držita balona v obliki številk (prva enko, druga dvojko), sama pa v eni roki drži balon v obliki številke 3, z drugo pa podpira svoj rastoči nosečniški trebušček.

V veselem pričakovanju naj bi bila po poročanju ameriških tabloidov tudi 38-letna igralka Mindy Kaling, ki pa novice še ni uradno potrdila, tako da ni znano ne, kdaj naj bi bil predvideni datum poroda, ne, kdo je oče.

Laura Prepon naj bi rodila vsak čas, očka bo tudi Topher Grace

Povsem jasno pa je, da bo očka kmalu postal igralec Topher Grace – paparaci so njega in njegovo nosečo ženo Ashley ujeli v nedeljo, ko sta se po dolgem času pojavila na losangeleških ulicah. Sicer pa otroka te dni pričakuje tudi Graceova nekdanja soigralka iz nanizanke Oh, ta sedemdeseta, Laura Prepon – kot je zvezdnica serije Oranžna je nova črna razkrila v začetku junija, z zaročencem, igralcem Benom Fosterjem pričakujeta deklico.

Izraelska manekenka Bar Refaeli, ki je svojo prvorojenko Liv povila avgusta lani, pa je le slabih osem mesecev pozneje oznanila, da z možem Adijem Ezro pričakujeta še enega otroka, tako da je na Instagramu objavila fotografijo svojega komaj opaznega nosečniškega trebuščka, poleg pa pripisala: "Nekaj se kuha ..." Liv naj bi bratca ali sestrico dobila jeseni.

Drugorojenca oz. drugorojenko nestrpno pričakujeta tudi soustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg in njegova žena Priscilla Chan, ki že imata skoraj dveletno hčerko Maximo, Naraščaja pa se veselita znova tudi igralec Peter Dinklage in njegova žena Erica Schmidt, ki sta prav tako že ponosna starša deklice.

Najodmevnejša nosečnost leta: Serenina

Veliko črnila je bilo že prelitega tudi zaradi novice, da bo mama postala teniška zvezdnica Serena Williams, ki z ustanoviteljem Reddita Alexisom Ohanianom otroka pričakuje septembra, nedavno pa je svoj rastoči trebušček na ogled postavila tudi na naslovnico revije Vanity Fair. V spremnem pogovoru je med drugim razkrila, da jo je nosečnost precej presenetila – opravila je kar šest hitrih testov nosečnosti, preden je zares verjela, da je noseča. Sicer pa se namerava po porodu čim hitreje vrniti na teniška igrišča, je pomirila svoje navijače.

Kot smo že poročali, svojega prvega otroka pričakujeta tudi igralca Nikki Reed in Ian Somerhalden – novico sta, kot je to v zvezdniški navadi, oznanila s sočasnima objavama na svojih profilih na Instagramu, septembra pa se bo povečala tudi družina švedskega princa Carla Philipa in njegove žene Sophie, ki že imata enoletnega Alexandra.

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Jun 27, 2017 at 7:57am PDT

T. K. B.