20.000 evrov kazni za oderuško beneško restavracijo

Beneški turistični urad ogorčen nad ravnanjem restavracije

25. januar 2018 ob 16:50

Benetke - MMC RTV SLO

Beneška restavracija Da Luca, v kateri so štirje japonski turisti za štiri zrezke, ocvrto ribo in vodo plačali 1.143 evrov, je prejela kazen v znesku 20.000 evrov, ker jim ob tem niso izdali računa.

Japonski turisti, ki so sicer na študentski izmenjavi v Bologni, so v Benetke odšli le na izlet in se ustavili v restavraciji v bližini znamenitega Trga svetega Marka, ki je v lasti Kitajke, vodi pa jo Egipčan. Tri ženske, ki so jih spremljale, so izbrale drugo restavracijo, v kateri jih niso tako "oskubli" kot moške kolege, a tudi one so plačale ogromno - za tri krožnike testenin z morskimi sadeži so morale odšteti 350 evrov.

Opeharjeni študentje so ob vrnitvi v Bologno prijavili dejanje na policijo. K sreči so obdržali potrdilo od plačila z bančno kartico, kar so predložili kot dokaz, je poročal britanski Telegraph.

Beneški turistični urad je bil nad novico, ki je obkrožila svet, tako zgrožen, da so študentom ponudili dvodnevno brezplačno bivanje v enem izmed tamkajšnjih luksuznih hotelov. Ponudba je prišla od beneškega združenja hotelirjev. Prav njihov direktor pa je poudaril, da je bil ugled Benetk zaradi poteze restavracije močno načet.

Benečani skočili v zrak

Že takoj po incidentu se je oglasil beneški župan Luigi Brugnaro, ki je na Twitterju pozval k preiskavi in zagotovil, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da kaznujejo odgovorne. "Če se bo ta sramoten dogodek izkazal za resničnega, bodo storilci kaznovani. Mi smo za pravico - vedno," je tvitnil. Oglasil se je tudi tiskovni predstavnik civilne iniciative Benečanov Gruppo 25 Aprile Marco Gasparinetti, ki je pojasnil, da v zgodovinskem središču Benetk 50 odstotkov restavracij vodijo domačini, v predelu, kjer so se ustavili japonski študenti, pa le 1,1 odstotka.

K. K.