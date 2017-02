Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mesto Braunau am Inn, kjer se je 20. aprila 1889 rodil Adolf Hitler, ima trenutno 16.000 prebivalcev. Foto: Reuters Sorodne novice Po Hitlerjevem rojstnem mestu straši njegov dvojnik Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Aretirali Hitlerjevega dvojnika

Osumljenec se je predstavljal kot Harald Hitler

14. februar 2017 ob 18:32

Salzburg - MMC RTV SLO/STA

Avstrijska policija je v ponedeljek prijela dvojnika nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja, ki je že nekaj časa razburjal prebivalce Hitlerjevega rojstnega mesta Braunau am Inn.



25-letnika, ki se je oblačil podobno kot Hitler, nosil prečko in imel značilne brke, so aretirali v bližini kraja Ried im Innkreis v Zgornji Avstriji, ki je od rojstnega kraja nekdanjega nacističnega voditelja oddaljen 40 kilometrov.

Osumljenec, ki so ga policisti že zaslišali, se aretaciji ni upiral. Državno tožilstvo je začelo preiskavo, saj sumi, da mladenič poveličuje nacističnega voditelja, kar je kaznivo dejanje. V sklopu preiskave so zaslišali tudi očividce, ki so 25-letnika videli pred Hitlerjevo rojstno hišo, kjer se je fotografiral, in v knjigarni, kjer je listal revije in knjige o drugi svetovni vojni.

Sa. J.