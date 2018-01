Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Kanaija skrbi njegova višina. Foto: Reuters Sorodne novice Video: Ko ti na Mednarodni vesoljski postaji res zadiši pica Dodaj v

Astronavt v treh tednih zrasel za 9 cm - skrbi ga, kako bo prišel domov

"Rastem kot rastlina"

9. januar 2018 ob 21:31

Japonskega astronavta Norišiga Kanaija skrbi, da bo postal prevelik za sedež v ruskem vesoljskem plovilu sojuz, s katerim naj bi se junija vrnil na Zemljo.

Kot je astronavt, ki je pred tremi tedni prispel na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), objavil na družbenem omrežju, je do zdaj zrasel že za devet centimetrov.

"Dobro jutro vsi. Za danes imam veliko objavo. Po prihodu v vesolje smo izmerili telesno višino in oh, oh, oh, dejansko sem zrasel za devet centimetrov. Rastem kot rastlina - v samo treh tednih. Tega ni bilo vse od srednje šole. Rahlo sem zaskrbljen, ali bom ustrezal sojuzovemu sedežu, ko se vrnem," je v tvitu zapisal Kanai.

Povprečno zrastejo od dva do pet centimetrov

Na sojuzu, ki astronavte pelje do ISS-ja in nazaj na Zemljo, je za sedeže omejena telesna višina. Če člani posadke postanejo preveliki, lahko to postane težava.

Povprečno astronavti v vesolju zrastejo od dva do pet centimetrov, razlog za to pa je odsotnost gravitacije, zaradi česar se razpotegnejo vretenca. Ob vrnitvi na Zemljo se njihova višina vrne v običajno, poroča BBC. V britanski vesoljski agenciji so sicer dejali, da je devet centimetrov veliko, a je mogoče, saj je vsako človeško telo drugačno.

