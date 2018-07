Avstralski pes pretekel polmaraton in si prislužil medaljo

Mešanec je član avstralske domorodne skupnosti

31. julij 2018 ob 15:15

Sydney - MMC RTV SLO, STA

Pes po imenu Stormy si je v Avstraliji zaslužil medaljo, saj mu je v avstralski divjini uspelo preteči polmaratonsko razdaljo in s tem osvojiti srca ljudi.

Pasji mešanec je 21,0975 kilometra pretekel v dveh urah in pol, kar je bil tudi povprečni čas drugih tekačev. "Ljudje so bili navdušeni. Pes je bil zelo prijazen. Pred začetkom teka je hodil okoli in pozdravljal ljudi, ko pa se je tek začel, je šel za tekači," je za AFP pojasnil organizator tekaškega dogodka Goldfields Pipeline Grant Wholey.

"Na vmesnih postojankah je naredil krog in pozdravil prostovoljce in udeležence, potem pa se je pridružil drugemu tekaču in odšel naprej."

Dodal je, da črno-rjavi pes prihaja iz bližnje aboriginske skupnosti, tamkajšnji učitelji pa so dejali, da je domačinom poznan kot Stormy, saj ne pripada zgolj enemu lastniku, temveč celotni skupnosti. Ker po koncu teka tega eno leto starega psa nihče ni odpeljal oziroma prišel iskat, so ga odpeljali čuvaji.

Wholey je pojasnil, da je psa obiskal in mu podelil medaljo za sodelovanje prav zaradi upanja, da bo za to izvedela javnost in se bo našel njegov lastnik. Če se to ne zgodi v enem tednu, bo pes na voljo za posvojitev, za kar se že zanima kar nekaj tekačev.

Čeprav Stormy nima tradicionalnih tekaških predpostavk in ima kratke noge, se je vsem priljubil. "Videti je zelo prijazen in ljubezniv. Nekomu bo zelo dober prijatelj."

P. B.