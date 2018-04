Barbika Fride Kahlo umaknjena z mehiških prodajnih polic

Družina napovedala tudi tožbo v ZDA

21. april 2018 ob 08:51

Ciudad de Mexico

Mehiško sodišče je prepovedalo prodajo sporne lutke Fride Kahlo, saj je odločilo, da imajo pravico do trženja njene podobe zgolj člani njene družine.

Ameriški proizvajalec igrač Mattel je v marcu na trg poslal novo serijo lutk Barbie, ki je posvečena "navdihujočim ženskam". Med slavnimi in zgodovinskimi osebnostmi, ki so dobile svojo barbiko, je bila tudi slavna mehiška slikarka Frida Kahlo.

Kmalu po izidu serije so se oglasili nekateri sorodniki umetnice, ki so opozorili, da je podjetje Fridino podobo uporabilo brez dovoljenja družine. Nasprotno so pri Mattelu trdili, da imajo vso potrebno pravno dokumentacijo, saj naj bi avtorske pravice glede lika slikarke in njenega dela sorodniki prodali že pred desetletji.

Spor se je preselil na mehiško sodišče, ki je odločilo, da mora Mattel sporno barbiko umakniti s trga. Odločba sodišča sicer velja le znotraj Mehike, vendar so potomci Fride Kahlo že napovedali, da bodo postopek sprožili tudi v ZDA.

Slikarkina pranečakinja Mara Romero je povedala, da je z odločitvijo sodišča zelo zadovoljna in da je bilo končno zadoščeno pravici. Ob tem je še enkrat ponovila, da ni zadovoljna z videzom lutke: "Želela bi, da ima lutka več Fridinih značilnosti – ne kot ta lutka s svetlimi očmi."

Mara je poleg tega povedala, da ima lutka tudi preveč svetlo polt. "To bi morala biti veliko bolj mehiška lutka," je dejala. "Morala bi imeti temnejšo polt, Fridine značilne obrvi, poleg tega je preveč vitka ... Morala bi nositi mehiška oblačila in mehiški nakit."

Po poročanju BBC-ja odvetniki podjetja Mattel za zdaj še niso podali izjave, zato še ni jasno, ali se bodo na odločitev sodišča pritožili.

