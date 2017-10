Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ulica Knez MIhailova ima že praznično podobo. Foto: YouTube Beograd želi postati svetovna turistična metropola. Foto: Reuters Dodaj v

"Beograd - edino mesto, kjer se novoletne lučke prižgejo prej kot kurjava"

V Beogradu že praznični utrip

5. oktober 2017 ob 10:57

Beograd - MMC RTV SLO

Mnogi Beograjčani so s humorjem in cinizmom opazovali, kako so delavci 29. septembra na ulicah v središču mesta začeli postavljati praznično razsvetljavo. "Če je vaše stanovanje hladno, naj vas grejejo novoletne lučke," so dejali.

Delavci beograjskega podjetja Javna razsvetljava so na veliko začudenje in nejevero prebivalcev prestolnice na nekaterih ulicah v Novem Beogradu, Banjicah in na Dedinju ulice že okrasili z rdečimi svetlečimi zvezdicami, zvončki in zavojčki. Popolnoma novoletno vzdušje je tudi na eni najbolj priljubljenih in obljudenih ulic v mestu, Knez Mihailova. Beograjski župan Siniša Mali letos s praznično razvestljavo ne bo skoparil, saj je napovedal, da bodo dekoracije postavljene na 30 dodatnih mestih v primerjavi z lanskim letom, tako da se bo svetilo in utripalo skupno kar na 86 lokacijah po vsem Beogradu.

Vse lepo in prav, ampak zakaj tako zgodaj, če je od leta 2017 ostalo še tri mesece, jesen pa se je komaj dobro začela? Beograjčani svoje začudenje nad prazničnim utripom sredi jeseni množično izražajo na Twitterju, kjer ne manjka humornih zapisov, na primer: "Beograd je edino mesto na svetu, v katerem se novoletna razvestljava prižge pred začetkom ogrevanja", "Novoletne lučke jeseni? Samo popolni idioti lahko to naredijo", "Če dobro razumem: čakamo samo še na novo leto", "Torej moramo okrasiti novoletno jelko?" in "Nekateri so še na morju, drugi načrtujejo ozimnico. Niti pršut še ni pripravljen na sušenje, mi pa že gledamo novoletne lučke."

Vabljeni na novoletno zabavo 31. oktobra

Eden izmed uporabnikov Facebooka je za 31. oktobra ustvaril dogodek "Novoletna zabava", na katero je prihod potrdilo že več kot 7.000 ljudi, nekdo drugi pa je zapisal: "Ah, slabo ste obveščeni. To niso novoletne lučke, ampak posebni znaki, ki bodo pokazali pot migom, ki iz Rusije prihajajo v Srbijo."

A vsi se niso smejali, nekateri so se pridušali, da vlada po eni strani uvaja varčevalne ukrepe za upokojence, krči proračun, kolikor se da, po drugi strani pa na veliko zapravlja za lučke. Spet drugi pa menijo, da želijo oblasti z zgodnjo postavitvijo razsvetljave ljudi preusmeriti od resnejših težav, s katerimi se spoprijema država.

Ob bok Parizu, Londonu in New Yorku?

Beograd je v prazničnem utripu leta 2015 zasijal sredi decembra, lani so lučke prižgali 10. novembra in jih ugasnili 17. februarja. Zakaj so mestne oblasti letos tako pohitele, niso sporočile, je pa župan mesta Mali že novembra lani dejal, da "bogato okrašeno mesto privablja velike množice turistov". "Beograd želi biti svetovna destinacija za razvoj turizma, naši tekmeci so Pariz, London, New York in Moskva. Če pogledate fotografije iz teh mest, so novembra že odete v praznično podobo," je dejal. Novembra že, a ... konec septembra?

Mesto bo po poročanju srbskih medijev za praznično podobo letos nakupilo 38 različnih svetlečih figur in 1.280 okraskov, zalogo iz prejšnjih let, ki jo sestavlja 1.600 okraskov, jelk in lampijonov, pa bodo prepustili strokovnjakom, da jo pred izobešenjem očistijo in popravijo.

Prvi put u istoriji, novogodišnji ukrasi u Beogradu postavljaju se u septembru. To mogu samo Kompletni Idioti. pic.twitter.com/hRbmZgKY1v — Bodin Starcevic (@BodinStarcevic) September 30, 2017

A. P. J.