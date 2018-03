Bernardeschi bo Astorijevo 13 vedno nosil na sebi, Buffon ni mogel zadržati solza

Umrlemu nogometašu Davideju Astoriju se je pretekli konec tedna poklonila vsa nogometna Italija, spomin na prijatelja pa bo nogometaš Juventusa Federico Bernardeschi vedno nosil na sebi.

24-letni krilni igralec si je vtetoviral številko 13, ki jo je nosil branilec pri Fiorentini. Tam sta se nogometaša tudi spoprijateljila in to tako zelo, da se je Bernardeschi odločil prijatelju posvetiti eno izmed tetovaž. Številko 13 si je dal vtetovirati ob molitvi na roko, fotografijo tetovaže pa je razkril na Instagramu.

Tam je po tem, ko je izvedel za žalostno novico, delil tudi fotografijo Astorija, med drugim pa je pripisal: "Hvala prijatelj moj, hvala za tvoje spoštovanje, prijaznost, tvoje nasvete. Hvala za prijateljstvo. Pogrešal te bom, nosim te in vedno te bom nosil v srcu, kjer si pustil sled."

Astori in Bernardeschi, oba sta nastopala tudi za reprezentanco, sta dve sezoni skupaj branila barve Fiorentine, poleti pa se je Bernardeschi preselil k aktualnemu italijanskemu prvaku.

Od kapetana Fiorentine so se sicer poslovili na vseh tekmah 28. kroga Serii A, sodniki so v 13. minuti ustavili igro, takrat je napočil čas za minuto tišine. Med to je posebej čustveno reagiral legendarni vratar Gianluigi Buffon, ki je potočil tudi solze, po tem, ko so na zaslonu prikazali Astorija.

Navijači Fiorentine pa so na tekmi proti Beneventu (1:0) med drugim razvili platno z napisom: "Obstajajo moški, ki nikoli ne umrejo ... Obstajajo zgodbe, ki ne bodo nikoli pozabljene. Srečno pot, kapetan!" Nogometaši Cagliarija, Astori je igral tudi v omenjenem klubu, so na drese nadeli všitke Zbogom, Davide.

Oba kluba sta se odločila, da v njunih ekipah nihče več ne bo nosil številke 13, ki jo je pri obeh imel nesrečni nogometaš. Zato sta dresa s to številko "upokojila".

Astori je umrl prejšnjo nedeljo med spanjem zaradi zastoja srca. Imel je 31 let.

Več kot 10.000 ljudi se je na glavnem trgu v Firencah v solzah poslovilo od Astorija.

Gianluigi Buffon in tears as Davide Astori is remembered before Juventus-Udinese.. pic.twitter.com/8EjhAzLPkk — hash (@hashim0307) March 11, 2018

