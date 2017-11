Besedna zveza leta je "Trumpove" lažne novice

Znan je Collinsov seznam najvidnejših besed leta 2017

2. november 2017 ob 14:01

Pri angleškem slovarju Collins so tudi letos objavili seznam besed, ki so najbolj zaznamovale tekoče leto. Za besedo leta je bila razglašena besedna zveza, za katero se je kot avtor samooklical kar sam ameriški predsednik.

Uredništva slovarja Collins je za besedno zvezo leta razglasilo lažne novice (fake news). Po njihovih navedbah je bila ta besedna zveza letos prisotna povsod, Collinsovi slovaropisci pa so po poročanju Guardiana od leta 2016 zaznali 365-odstotni porast njene uporabe. Besedno zvezo lažne novice v svojo retoriko zelo rad vključuje tudi aktualni ameriški predsednik Donald Trump, ki je nedvomno eden glavnih krivcev za njeno popularnost.

Samo v zadnjih nekaj dneh je Trump besedno zvezo v svojih objavah na družbenem omrežju Twitter uporabil dvakrat – v povezavi s preiskavami o domnevnem ruskem vmešavanju v predsedniške volitve je zapisal, da "lažne novice delajo nadure". Trump je šel celo tako daleč, da je izjavil, da si je besedno zvezo izmislil sam. "Najbrž so jo skozi leta uporabljali tudi drugi ljudje, ampak tega nisem nikoli opazil," je izjavil na februarski konferenci v Marylandu.

Slovar Collins Trumpovo trditev postavlja na laž, saj je v njem zapisano, da se je fraza začela uporabljati po letu 2000 na ameriških televizijah, opisovala pa naj bi "lažne, pogoste senzacionalistične informacije, ki se širijo pod krinko novinarskega poročanja".

Kot navaja The Guardian je uporaba besedne zveze v porastu vse od leta 2015, popoln razcvet pa je doživela letos in si s tem prislužila naziv beseda leta in mesto v naslednji tiskani izdaji slovarja Collins.

Jezik elektrila predvsem politika

V ožjem izboru za besedo leta je bilo še nekaj besednih zvez, ki se navezujejo na politiko in aktualno dogajanje. Med njimi je bila tudi besedna zveza odmevna komora (echo chamber), katere definicija se glasi: "okolje, predvsem na družbenih omrežjih, v katerem bo določeno mnenje sprejeto z odobravanjem, ker ga bodo prebrali ali slišali le ljudje, ki imajo podobna prepričanja in vrednote". Ogromen porast je doživela tudi beseda antifa, še posebej po spopadih med protestniki v ameriškem mestu Charlottesville avgusta letos.

"Večina letošnjih besed je nedvomno politično obarvanih, ampak zaradi novega ameriškega predsednika in predčasnih volitev v Veliki Britaniji, ne bi smelo biti presenečenje, da je ravno politika tista, ki je najbolj naelektrila jezik," je povedala Helen Newstead. "Lažne novice, bodisi kot dejstvo bodisi kot obtožba, so bile letos neizogibne in so prispevale k spodkopavanju zaupanja družbe v medijsko poročanje. Glede na vsesplošno in redno uporabo te besedne zveze s strani predsednika Trumpa je jasno, da je Collinsova beseda leta zelo resnična novica," je še povedala Collinsova vodja za jezikovne vsebine.

Na seznam novih besed, ki odsevajo vedno razvijajoči se jezik, so v uredništvu slovarja med drugim uvrstili besedo gender-fluid, ki se nanaša na nedefiniranost spola, in pa fidget spinner, kakor se imenuje igrača, ki je letos poleti obnorela otroke. Vse nove besede bodo dodane v spletno verzijo Collinsovega slovarja in predlagane za vključitev v naslednjo tiskano verzijo.

